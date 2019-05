Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más az alkupozíciója.","shortLead":"Ismét hitelezőket keres Kína legnagyobb technológiai vállalata, azonban az elmúlt hetek történései után most kissé más...","id":"20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11a065b-1aed-45aa-9747-c318b59b466d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_huawei_hitelezok_egymilliard_dollar","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Újabb fordulat: 1 000 000 000 dollárt kalapozna össze a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az eredményeket. ","id":"20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9a4a1-2a7e-452d-9b25-71310f45ce7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aa9d287-bb56-466f-8606-d88e434006f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Hivatalos_eredmenyek_europai_parlamenti_valasztasok","timestamp":"2019. május. 26. 23:02","title":"Hivatalos: A Fidesz hozta a papírformát, minden borult az ellenzéknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","shortLead":"Az EP-választásra tekintettel hétvégén rendkívüli nyitvatartás lesz érvényben a kormányablakokban.","id":"20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6f73760-d2fe-4d8f-8b46-6c31fe6b3f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df55c6c9-c09d-4a1b-85be-16a6188c76a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Hetvegen_is_nyitva_lesznek_az_okmanyirodak","timestamp":"2019. május. 25. 08:00","title":"Hétvégén is nyitva lesznek az okmányirodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2","c_author":"","category":"elet","description":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","shortLead":"A magyar filmes életét ugyan lezártnak tekinti, de egy különleges alkotással készült az osztrák művészeti fesztiválra.","id":"20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc67cc7-8954-4f5f-af73-bb88467585a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c915e48-d373-4ccf-8314-e62eba783415","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Tarr_Bela_uj_produkcioja_is_lathato_lesz_a_Becsi_Unnepi_Heteken","timestamp":"2019. május. 25. 10:41","title":"Tarr Béla új produkciója is látható lesz a Bécsi Ünnepi Heteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont bűncselekmény. De mi van, ha valaki ezt nem tudja, vagy nem akarja tudni? Sem a Nemzeti Választási Iroda, sem az Európai Bizottság nem adott megnyugtató választ a kérdéseinkre. ","shortLead":"Akinek két EU-s tagállamban is van lakása, két országba kaphatott értesítőt a szavazásról. A kettős szavazás viszont...","id":"20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451e7af8-4d1e-4bde-bf1f-ee0643b4e658","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_A_kettos_szavazas_buncselekmeny_de_senki_nem_ellenorzi","timestamp":"2019. május. 25. 16:59","title":"A kettős szavazás bűncselekmény, de senki nem ellenőrzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7","c_author":"","category":"elet","description":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","shortLead":"Orbán Viktor kedvenc zenésze feldolgozta az EP-választásokra Orbán Viktor nagy híve, Varga Miklós 1985-ös dalát.","id":"20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3fddfa3-4d78-4785-b509-d79c59ef85b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cc0249-ecdd-41f6-908a-3799b7ad69f8","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Es_akkor_vegre_Mandoki_feldolgozta_Varga_Miklos_Europajat_video","timestamp":"2019. május. 25. 15:12","title":"És akkor végre Mandoki feldolgozta Varga Miklós Európáját (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","shortLead":"Az autóban ülők egyike megsérült, másikuk életét vesztette.","id":"20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47556d1d-935a-484b-a0fa-6b9495f86538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ea8e5-a366-4e4b-b5c7-ee230a4fbd93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Halalos_baleset_tortent_az_M5os_autopalyan","timestamp":"2019. május. 26. 10:37","title":"Halálos baleset történt az M5-ös autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]