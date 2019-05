Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","shortLead":"A súlyos EP-választási eredmény ellenére folytatni akarják a munkát, amíg a klímaváltozás meg nem oldódik. ","id":"20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28684a43-791c-4d11-85c2-2aebde90264e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4549057f-000f-4b58-ba28-d91d928a8743","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Lemond_az_LMP_elnoksege","timestamp":"2019. május. 26. 22:04","title":"Lemond az LMP elnöksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák a zökkenőmentes határátlépést – értesült a Magyar Hang.","shortLead":"Mintegy harminc készenléti rendőrt vezényeltek Kisvárdára, hogy az elkövetkező napokban Záhonyban biztosítsák...","id":"20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0e35f9-7ab0-42c2-8460-54c4a027aec1","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Rejtelyes_rendori_akcio_a_magyarukran_hataron_a_valasztasok_idejen","timestamp":"2019. május. 25. 18:27","title":"Rejtélyes rendőri akció a magyar-ukrán határon a választások idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","shortLead":"Az NVI elnöke beszélt az ukrán határnál kialakult helyzetről is az NVB vasárnap esti ülésén. ","id":"20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e37f809-a813-48d7-ad22-189a0259c856","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Palffy_Ilona_Segiteni_kell_az_Ukrajnabol_jovo_szavazokat","timestamp":"2019. május. 26. 18:44","title":"Pálffy Ilona: Segíteni kell az Ukrajnából jövő szavazókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta, hogy pontosan hol kell szavazniuk. ","shortLead":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta...","id":"20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3c6ab-e334-48ee-9a86-8939cd3e22e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","timestamp":"2019. május. 26. 19:48","title":"Több választó is arra panaszkodott, hogy nem kapták meg az értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat szórólapokkal.","shortLead":"Megegyeztek a pártok, hogy nem plakátolnak összevissza. Aztán a választás előestéjén a Fidesz teleszórta az autókat...","id":"20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c075f7-20d8-40bb-acb1-9c1ba3b3b9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ebf072-7d24-4942-8c67-6bd7959a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190526_Esti_meglepetessel_keszult_a_Fidesz_az_autosoknak__video","timestamp":"2019. május. 26. 19:05","title":"Esti meglepetéssel készült a Fidesz az autósoknak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]