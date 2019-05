Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi azt mondta az Indexnek, hogy az utóbbi időben kialakult hajózási gyakorlat nagyon veszélyes volt. Egy 27 éves hajózási tapasztalattal rendelkező, jelenleg egy 135 méteres szállodahajó fedélzetmestereként dolgozó férfi azt mondta az Indexnek, hogy az utóbbi időben kialakult hajózási gyakorlat nagyon veszélyes volt. 2019. május. 30. 06:44 Budapesti hajóbaleset: csak idő kérdése volt a tragédia?

Közel másfél milliárd forintra nőtt az Atmedia nyeresége. 2019. május. 30. 16:03 Szépen kerestek Mészáros Lőrincék a TV2 és az állami tévé reklámidején Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. Az Xbox One egyik nagy újítása volt az Xbox Game Pass, amire hamarosan a PC-sek is előfizethetnek. Az árat még nem tudni, de azt már igen, hogy játékokból nem lesz hiány. 2019. május. 30. 16:33 PC-re is elhozza az Xbox újítását a Microsoft: kevés pénzért sok játék

A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról. 2019. május. 30. 09:28 23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők

Netanjahunak nem sikerült kormányt alakítania. 2019. május. 29. 23:55 Feloszlatta magát az izraeli parlament, újból választások jönnek Miközben nálunk még mindig ritkák a tisztán elektromos meghajtású autók, akad olyan hely is, ahol már szinte mindent elárasztanak. 2019. május. 31. 06:41 A nap fotói: az ország, ahol már most tengernyi a villanyautó

Viszont három új helyszínen is be lehet majd fizetni a büntetéseket. 2019. május. 30. 16:55 Megszűnik a „legendás" Akácfa utcai pótdíjbefizető-iroda