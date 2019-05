Már a Nemzeti Légió megalapításának bejelentésekor is tudni lehetett, hogy Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke Szegeden "indítja el" hivatalosan a szervezetet. Kolompár Orbán, a Magyar Cigányközösségek Fórumának vezetője be is jelentette: magánemberként tüntetést szerveznek a Nemzeti Légió ellen, a rendőrségi engedélyt megkapták. A Magyar Roma Parlament pedig a közösségi oldalon kéri a kormányt, hogy a szervezettel szemben védje meg a romákat. Horváth Aladár szerint a Mi Hazánk Mozgalom, nyíltan neonáci párt, s az általa létrehozott „Nemzeti Légió”, szombati avatásának engedélyezése lényegében a tíz évvel ezelőtti romagyilkosságok megismétlődését vetítheti előre.

A Mi Hazánk Mozgalom május közepén jelentette be, hogy megalakítják a Nemzeti Légiót, nem titkoltan a 2009-ben betiltott Magyar Gárda reinkarnációjaként. A Gárdát 2007-ben hagyományőrző egyesületként jegyeztették be, majd látványosan fel is avatták a Mozgalom tagjait. Bár már abban az évben elkezdődött a per a szervezet feloszlatásáért, 2009-ben, Szegeden „együttműködési megállapodást” kötöttek a mozgalomként szerveződő Betyársereggel, a Toroczkai László alapította Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal és a Jobbikkal.

A nyári összeborulás után nem sokkal, 2009. július 2-án jogerős ítélet született a Gárda feloszlatásáról. A gárdisták felülvizsgálatért a Legfelsőbb Bírósághoz fordultak, de itt is elutasították őket, ezért az Emberi Jogok Nemzetközi Bíróságán landolt az ügy, ahol végérvényesen 2013-ban döntöttek arról, hogy a szervezet nem működhet. Most hat évvel később ismét egy hasonló szervezet létrehozásán dolgozik a Mi Hazánk, amelyről a napokban egy kaposvári fórumon még Budaházy György is azt mondta:

"a Fidesznek is jól jön egy tőle jobbra álló párt, amit a Mi Hazánk megtestesít, ezért is ad neki médianyilvánosságot a kezdetek óta."

Legutóbb Törökszentmiklóson hirdetett vonulást a Mi Hazánk az európai parlamenti választások előtt, a rendőrségi engedélyt erre nem kaptak, de demonstrációt végül tarthatott a párt. A kisvárosban emiatt napokig feszültségben éltek a romacsaládok, de a tüntetésen nem volt botrány.

A szegedi „rendezvényt” a Nemzeti Hadsereg 100 éves évfordulójának időpontjára időzítették. Felhívásuk szerint a Magyar Gárda és az Új Magyar Gárda egyenruháit nem viselhetik a résztvevők, ugyanis azokat betiltották. Arról nincs szó az esemény leírásában, hogy mit vehetnek fel a gyülekezők, de a Nemzeti Légiót beharangozásakor Toroczkai László és „bajtársai” terepszínű légiós öltözékben álltak a kamerák elé. Mindeközben az ORFK és a Magyar Honvédség vezetői arról tartanak sajtótájékoztatót, hogy visszavezénylik a határra a tavaly nyáron onnan visszahívott katonákat.