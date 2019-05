Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","shortLead":"A bipoláris betegségben szenvedőknek készített gyógyszerről derült ki, hogy bővült az alkalmazhatósága a tengerentúlon. ","id":"20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277e2dc-bd6f-4f04-81db-ff85b2889825","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Pezsgot_bonthatnak_a_Richternel_megugorhat_a_bevetel","timestamp":"2019. május. 29. 12:38","title":"Pezsgőt bonthatnak a Richternél, megugorhat a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","shortLead":"A zenész korábban azt mondta, tapintatlan volt a színésznővel. ","id":"20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68d3aba-764f-4062-84f1-b33c18425d80","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Konyvbemutato_turne_Moby_Natalie_Portman_botrany","timestamp":"2019. május. 30. 20:15","title":"Lemondja könyvbemutató turnéját Moby a Natalie Portman-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","shortLead":"Visszakerült a legnépszerűbb memóriakártyák technológiája felett őrködő SD Association tagjai közé a Huawei.","id":"20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeed15d1-6f8c-4c60-b054-602987b0be23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96577b5a-8460-48bf-b6a0-6f64dec837a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_telefonok_microsd_memoriakartyak_hasznalata_sd_association","timestamp":"2019. május. 29. 16:33","title":"Jó hír jött a Huawei-használóknak: ismét engedélyt kapott a cég a microSD-kártyák használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak egy ember van kórházban a szerda esti dunai hajóbaleset túlélői közül – hangzott el az M1 csatornán csütörtök délután.","shortLead":"Már csak egy ember van kórházban a szerda esti dunai hajóbaleset túlélői közül – hangzott el az M1 csatornán csütörtök...","id":"20190530_Mar_csak_egy_ember_van_korhazban_a_dunai_hajobaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4f72e0-2fa1-4235-885e-952b751b273d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Mar_csak_egy_ember_van_korhazban_a_dunai_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 15:44","title":"Már csak egy ember van kórházban a dunai hajóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült, annyira pozitív a dolog fogadtatása, hogy most úgy döntöttek, minden fejlesztő számára elérhetővé teszik ezt a fajta hirdetési formát.","shortLead":"Zuckerbergék 2017 óta tesztelgetik, hogy milyen hatást váltanak ki a játékokon belüli videós hirdetések. Kiderült...","id":"20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2dd2f4d-345a-4f5b-a4de-7be2a278ef84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9aafe1-6144-4c0c-aebd-f5b9a0bc47e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_facebook_jatek_videos_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 29. 17:33","title":"Hirdetésekkel töltik fel a facebookos játékokat, de ez nem feltétlenül rossz hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének szegedi házfelújításáról.","shortLead":"A Figyelő után a Lokálról is kimondta a bíróság, hogy valótlanságokat állított az előző ciklus MSZP-s EP-képviselőjének...","id":"20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f4e345-a90e-480a-bdac-45ecf62a37da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3fa24aa-7c56-4e59-af86-51cfb9883545","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Ujabb_pert_nyert_Ujhelyi_az_Echo_TV_sem_mondott_rola_igazat","timestamp":"2019. május. 29. 16:53","title":"Újabb pert nyert Ujhelyi, a Lokál sem mondott róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","shortLead":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","id":"20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f242ae7d-8d65-4888-abf3-e378675fa894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","timestamp":"2019. május. 30. 10:12","title":"Az utasok segítségét kérték a BKV munkatársai, amikor kisiklott a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","shortLead":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","id":"20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b6dfa-cd45-4063-8668-1d8b6c52088a","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","timestamp":"2019. május. 29. 14:48","title":"Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]