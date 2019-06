Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","shortLead":"A két legnagyobb brit ellenzéki erő vezetői nem hajlandóak részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.","id":"20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11cbd286-2b41-4ddc-86bd-a931dde31e0e","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Trump_harom_napig_II_Erzsebet_vendege_lesz","timestamp":"2019. június. 03. 06:23","title":"Trump három napig II. Erzsébet vendége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa","c_author":"Z. B.","category":"cegauto","description":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","shortLead":"Ez a frissen felújított szakasz, de nem azzal, hanem egy orosz metrószerelvénnyel volt gond.","id":"20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9086af33-ffea-48db-820a-1f68dcee49fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a94ab58-727c-4b39-acd6-d0a67488c7b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190604_Nem_jar_a_3as_metro_az_Arpad_hid_es_Ujpestkozpont_kozott","timestamp":"2019. június. 04. 08:38","title":"Nem járt a 3-as metró az Árpád híd és Újpest-központ között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","shortLead":"A rendőrség cáfolta azt a sajtóhírt, amely szerint négynél több holttestet találtak volna a Dunában Ercsinél.","id":"20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77bcb22b-9f0c-48dd-9060-b3f68f12773d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Negynel_tobb_holttestet_talaltak_a_Duna_Ercsi_alatti_szakaszan","timestamp":"2019. június. 03. 11:11","title":"Holttestet találtak a Dunában Hartánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","shortLead":"Az első negyedév végére 102,7 ezerre csökkent a közfoglalkoztatottak száma","id":"20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05a5b26e-8bf3-499c-aa20-d48354273ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb12e10-ebc7-464f-ade0-300deecebc8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Hat_eve_nem_volt_ilyen_keves_kozmunkas","timestamp":"2019. június. 03. 09:47","title":"Hat éve nem volt ilyen kevés közmunkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","shortLead":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","id":"20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a08ed-e74e-45ce-beed-1611742d2518","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","timestamp":"2019. június. 03. 09:18","title":"Visszatér a mikrofonhoz az egyik legnépszerűbb rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is hibás alkatrésszel szerelhettek fel. Egy esetleges katasztrófa veszélye ugyan egyik modellnél sem áll fenn, de így is komoly gondról van szó. ","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal egy új vizsgálata arra világított rá, hogy több száz 737-es Boeing-gépet is...","id":"20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68873cd8-80e4-4b44-8a7f-e3c86e60a706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_boeing_737_max_alkatreszcsere_gyartasi_hiba","timestamp":"2019. június. 04. 13:24","title":"Baj van több mint 300 Boeing 737-essel, alkatrészeket kell bennük cserélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi Házban fogyasztott el könnyű ebédet.","shortLead":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi...","id":"20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd97b0-2021-4a59-9b7f-2ba9d3fff5ed","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 03. 14:55","title":"Zöldséglevest evett Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]