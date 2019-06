Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot a kínai szintű internetes cenzúrától.","shortLead":"Oroszország újabb olyan lépésre szánt el magát, aminek eredményeként már csak egy hajszál választja el az országot...","id":"20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88211bb-dd5c-423d-9478-052f57b4bd48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb92104-8c9a-4d19-b989-bc5caef485ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_oroszorszag_virtualis_maganhalozatok_vpn_blokkolas_internetcenzura","timestamp":"2019. június. 10. 08:03","title":"Orbán nagy keleti szövetségese épp most visz be egy újabb gyomrost a szabad internetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","shortLead":"Négy dél-koreai áldozat hamvait már hazaszállították, két áldozatnak a temetését is megtartották.","id":"20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a130c759-3b98-451f-96fb-1a685377a6a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c4a3475-9762-4701-b37a-6672a8fd8d78","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Hableany_ket_aldozatot_eltemettek","timestamp":"2019. június. 10. 16:07","title":"Hableány-katasztrófa: két áldozatot eltemettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forintos) költségvetésű misszió azért rekedt meg, mert a gépi geológus nem tud tovább fúrni.","shortLead":"Új tervet dolgoznak ki a Marson fúrás közben megrekedt robotvakond újraindítására. Az összesen 650 millió eurós (208,8...","id":"20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed79b52-73ce-49e9-b6dd-d2d6ab32bd82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_mars_insight_szonda_robotgeologus_hp3_szonda_homero","timestamp":"2019. június. 10. 16:03","title":"Nem mozdul a Marsra küldött robotvakond, de van egy ötlet a felélesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert. ","shortLead":"Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár...","id":"20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3e60b3a-f82e-4ab1-bc99-dd8b5a983d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6360148-df05-4f13-b04a-5dcc9a06c47e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_microsoft_xbox_project_scarlett_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 11:03","title":"Az Xbox One X-nél négyszer erősebb konzolt épít a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes államfőnek vasárnap a moldovai alkotmánybíróság.","shortLead":"Felfüggesztette tisztségéből Igor Dodon moldovai elnököt és Pavel Filip volt miniszterelnököt nevezte ki ideiglenes...","id":"20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ca16ff8-898d-4367-a3f6-86460e89e54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17743d12-c171-40aa-8293-6e2010303ddf","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Melyul_a_belpolitikai_valsag_Moldovaban_mar_az_elnokot_is_levaltottak","timestamp":"2019. június. 09. 11:03","title":"Mélyül a belpolitikai válság Moldovában, már az elnököt is leváltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország. A hvg.hu a kiadó engedélyével részleteket közölhet a jövő pénteken megjelenő könyvből. Kiderül például, hogy két dolog meg van tiltva Márki-Zay számára. Hogy igent és nemet mondjon arra, akar-e miniszterelnök lenni. Azt is megtudhatjuk, mit talált a mostani polgármester Demján Sándor lakásán, amikor a tengerentúlon dolgozott.","shortLead":"Beszélgetőkönyv jelenik meg az Athenaeum Kiadónál, Kálmán Olga kérdezte Márki-Zay Pétert, a kötet címe Szeretemország...","id":"20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebaafc7-1dfc-4c4c-976e-b1ecfda12034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb850ab-ce21-4153-9fbc-99a6cc437526","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_MarkiZay_Kalman_Olganak_A_legelhivatottabb_fideszes_voltam","timestamp":"2019. június. 09. 11:00","title":"Márki-Zay Kálmán Olgának: A legelhivatottabb fideszes voltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","shortLead":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","id":"20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bfab67-304e-49a3-b43a-292362c5e15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","timestamp":"2019. június. 09. 20:39","title":"Videó: hatalmas lángokkal égett egy kelet-londoni, többemeletes ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]