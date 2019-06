Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","shortLead":"Az orvosi ügyelet ellátásáról van szó. ","id":"20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d775a0f-8380-49b8-b4bf-29ec86d8cda8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Felmondta_a_szombathelyi_onkormanyzattal_kotott_szerzodeset_az_Orszagos_Mentoszolgalat","timestamp":"2019. június. 12. 19:20","title":"Felmondta a szombathelyi önkormányzattal kötött szerződését az Országos Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. A Telenor adatai szerint ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10%-a ebben a térségben keletkezik, ezért a Balaton és környéke a nyári hónapokban nem csupán turisztikai, hanem távközlési szempontból is kiemelt fontosságú terület.","shortLead":"A nyári szezonban átlagban öt-hétszeresére, de a legnépszerűbb helyeken akár több mint a tízszeresére növekszik...","id":"20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b8c9ae-a66e-44e6-b54f-03fd8815f128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433fa70e-7bce-4840-81e8-7b9be5a0ccb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_balaton_terero_telenor_mobilnet","timestamp":"2019. június. 13. 10:45","title":"Feltolja a potmétereket a Telenor a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat második állomásán, a franciaországi Canet-en-Roussillonban.","shortLead":"Hosszú Katinka és Késely Ajna révén két aranyat nyertek a magyar versenyzők szerdán az úszó Mare Nostrum-sorozat...","id":"20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402557eb-83bb-4ca8-8433-8172d43917f8","keywords":null,"link":"/sport/20190613_hosszu_katinka_kesely_ajna_uszas_mare_nostrum","timestamp":"2019. június. 13. 05:47","title":"Hosszú és Késely hozta az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","shortLead":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","id":"20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05f1a3-36d5-40a0-ba6e-fae8dc878ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 14. 11:53","title":"Drága fotó készült több gyorshajtóról Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","shortLead":"Aki június 26-ig nem intézi ezt el, annak korlátozzák a számlájához hozzáférést. ","id":"20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad96a90-f7d9-46d9-81ba-707e2a31cb06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Mindenkepp_nezze_meg_nem_kelle_bemennie_a_bankjaba_adatot_egyeztetni","timestamp":"2019. június. 13. 09:15","title":"Mindenképp nézze meg, nem kell-e bemennie a bankjába adatot egyeztetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","shortLead":"Ősztől akciósorozatot indít a Pedagógusok Szakszervezete, mert az eddigi tárgyalások szerintük nem vezettek eredményre.","id":"20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23de001a-4ee6-48d6-83ae-fd78589ed92e","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_pedagogusok_szakszervezete_strategiai_megallapodas_tanarsztrajk","timestamp":"2019. június. 13. 14:21","title":"Pedagógusok: A kormány felrúgta a stratégiai megállapodást, ősztől többnapos sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Irodát. Az ok: jogszerűtlen adatkezelés. ","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 30 millió forintra büntette a Sziget és a VOLT fesztivált...","id":"20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff2c9bc7-2e1f-43a7-8c9e-9721744abb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdcdcc7-79dd-4265-9124-de960f32c92b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_sziget_volt_fesztival_szervezo_adatkezeles_naih_buntetes","timestamp":"2019. június. 14. 07:33","title":"Megbüntették a Sziget és a VOLT szervezőjét, mert jogszerűtlenül kezelték a fesztiválozók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]