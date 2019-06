Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért csak másodszor teszi meg ezt most.","shortLead":"Azt is megmagyarázta a Kisvárda új edzője, hogy ha mindig is Magyarországon szeretett volna edzősködni, akkor miért...","id":"20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dfc07a-067b-4efd-a5f6-84940a4d1afd","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Miriuta_Laszlo_lett_a_Kisvarda_uj_edzoje","timestamp":"2019. június. 13. 21:27","title":"Miriuta László lett a Kisvárda új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","shortLead":"Volt, akit tizenöt évig dolgoztatott rabszolgaként.","id":"20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8effbb9f-0027-4d86-b4c3-e8114973f1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c531f1-6d9a-4a48-ba4b-f1c0310e30e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Rabszolgasors_het_evet_kapott_a_gadorosi_csicskaztato","timestamp":"2019. június. 14. 11:10","title":"Rabszolgasors: hét évet kapott a gádorosi csicskáztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aznap még csak a Corvin-negyedtől Dél-Buda felé, három héttel később már a Margit hídtól a Széll Kálmán térig is pótlóbuszok lesznek, nyár végéig. 