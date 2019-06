Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","shortLead":"A New York Times interaktív és ijesztő felületen tette átélhetővé az éghajlatváltozást.","id":"20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b785b0-bb51-4e02-bb50-f4449cdbc5c9","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Most_megnezheti_mennyire_lett_forrobb_a_szulovarosa_miota_el","timestamp":"2019. június. 17. 09:27","title":"Most megnézheti, mennyire lett forróbb a szülővárosa, mióta él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók biztosan örülhetnek.","shortLead":"Sok vizsgálat és jogi eljárás van még folyamatban a dízelbotránnyal kapcsolatban, legalább az ügyvédek és a tanácsadók...","id":"20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbc8a6e-6b56-4353-b58f-4bae4836d0fa","keywords":null,"link":"/kkv/20190616_570_milliard_forintot_mar_most_elkoltott_a_Volkswagen_a_dizelbotrany_miatt_jogaszokra_es_messze_meg_a_vege","timestamp":"2019. június. 16. 15:45","title":"570 milliárd forintot már most elköltött a Volkswagen a dízelbotrány miatt jogászokra, és messze még a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","shortLead":"Nem emberi beavatkozás áll az áramszünet mögött - közölték.","id":"20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4d4bd64-690b-4db6-b3a6-9cb29cd34c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfbb17f-25b2-4811-afff-64cc4d4feaa1","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Fel_nap_kimaradas_utan_tert_vissza_az_aram_50_millio_delamerikaihoz","timestamp":"2019. június. 17. 05:15","title":"Fél nap kimaradás után tért vissza az áram 50 millió dél-amerikaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","shortLead":"Az olimpiai bajnok 95. életévében hunyt el.","id":"20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92915c57-379c-4ef0-853b-bba179009330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f57b34c-313e-43bd-b6a9-fa21d0a16cd8","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Meghalt_Koteles_Erzsebet","timestamp":"2019. június. 16. 17:32","title":"Meghalt Köteles Erzsébet tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz valaha is Jóbarátok-reunion. ","shortLead":"Courtney Cox Instagramra posztolt fotójával kell beérnie annak, aki esetleg még mindig abban reménykedne, hogy lesz...","id":"20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f3a3c80-bd40-400b-ae08-3c27f64f70db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923a0df7-8626-4034-b695-3914c44601a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_A_Jobaratok_szereploivel_unnepelte_Courtney_Cox_az_55_szuletesnapjat","timestamp":"2019. június. 17. 10:00","title":"A Jóbarátok szereplőivel ünnepelte Courtney Cox az 55. születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modern autókba szerelt szenzorok és aktuátorok révén rengeteg baleset kerülhető el oly módon, hogy a kocsik óvatlan módon nem hagyják el a saját sávjukat.","shortLead":"A modern autókba szerelt szenzorok és aktuátorok révén rengeteg baleset kerülhető el oly módon, hogy a kocsik óvatlan...","id":"20190617_savtarto_automatika_asszisztens_savelhagyas_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae34469-b41d-4b37-a1ab-a1a93e3e7da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_savtarto_automatika_asszisztens_savelhagyas_figyelmeztetes","timestamp":"2019. június. 17. 06:33","title":"Ezt feltétlen kérje az új autójába – Hogyan működik a sávtartó automatika?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőt őrizetbe vették.","shortLead":"A nőt őrizetbe vették.","id":"20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87cd0dd-426f-4bfe-98c1-8295707b5b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09815c-72d3-4b90-b00f-2a798f565574","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Gyereke_utlevelevel_akart_egy_kisfiut_atvinni_Ferihegyen_egy_iraki_no","timestamp":"2019. június. 16. 16:57","title":"Gyereke útlevelével akart egy kisfiút átvinni Ferihegyen egy iraki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]