[{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","shortLead":"Ferenc pápa már utalt rá: nyitott arra, hogy így enyhítsék a paphiányt a ritkán lakott térségekben.","id":"20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25e478-a185-42aa-9c71-37288916f29e","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Nos_ferfiakat_is_felszentelhetnek_olyan_keves_a_pap_az_Amazonas_regioban","timestamp":"2019. június. 17. 14:37","title":"Nős férfiakat is felszentelhetnek, olyan kevés a pap az Amazonas vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","shortLead":"Így akarták rábírni, hogy ne játsszon éjszaka hangosan.","id":"20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2190bca6-1322-43be-b7b6-1e0d8d895ad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be811dd2-3220-42ba-ad10-26db12ae5f57","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Videojatekfuggo_probalta_megmergezni_a_csaladjat_mert_kikapcsoltak_a_wifijet","timestamp":"2019. június. 18. 13:46","title":"Videójátékfüggő próbálta megmérgezni a családját, mert kikapcsolták a wifijét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","shortLead":"A Práter utcától az Üllői útig kergette a rablót, akit aztán a rendőrök gyorsan elfogtak.","id":"20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff5dd1c5-ed8f-4fdf-a32f-d155bff264e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c5e894-b0fa-4d19-b471-a350a6bca0c3","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Csak_cigarettaert_ment_vegul_rablot_uldozott_egy_fotos","timestamp":"2019. június. 18. 14:14","title":"Csak cigarettáért ment, végül rablót üldözött egy fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés történt – közölte hétfőn este az Országos Atomenergia Hivatal (OAH). Hangsúlyozták: a blokk biztonsága nem volt és nincs veszélyeztetve.","shortLead":"Az MVM Paksi Atomerőmű 2. blokkjá szombaton védelmi működésből következően 100 MW-ot meghaladó teljesítménycsökkenés...","id":"20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b93b6d4-eb91-4fcf-ad72-d0c00c71dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22056a1-8b1b-4d21-bea6-1c3bf43a6f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_paksi_atomeromu_teljesitmenycsokkenes_100mw","timestamp":"2019. június. 17. 23:33","title":"Most derült ki, hogy volt egy kis gond hétvégén a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os Intézetről, a klímacélokról és a Hableány tragédiájáról faggatták a miniszterelnököt a parlamentben az azonnali kérdések órájában az ellenzéki képviselők. Orbán még egy zacskó száraztésztát is kapott ajándékba. ","shortLead":"Egyebek mellett a vagyonosodásáról, a megváltozott munkaképességű emberek helyzetének rendezéséről, az 1956-os...","id":"20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551cd6c2-679e-40fe-98ca-0381c5831a26","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_orban_viktor_jakab_peter_parlament_azonnali_kerdesek","timestamp":"2019. június. 17. 17:29","title":"Jakab Péter szemében Orbán Viktor annyit ér, mint egy zacskó száraztészta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","shortLead":"A rémült állatot még bottal is piszkálták. A tetteseket kihallgatta a román rendőrség.","id":"20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38f75667-ed30-4b74-a2a1-524d5a546600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78275f34-c221-4020-8ddd-899917a76c55","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Ilyen_a_hangja_az_allatkinzasnak_szivszaggatoan_sir_az_anyjatol_elszakitott_medvebocs","timestamp":"2019. június. 18. 12:17","title":"Ilyen a hangja az állatkínzásnak: szívszaggatóan sír az anyjától elszakított medvebocs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen fellépése, akkor még sorozat is lehet a performanszból. ","shortLead":"A börtönéveiről fog vicceskedve mesélni egy stand-up show keretében Ambrus Attila. Ha sikeres lesz az első ilyen...","id":"20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e5d1d76-dff6-4730-9e05-bb8cde76137d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edc6eea-5216-4322-9931-5ea19dda351d","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Standupolni_fog_a_Viszkis","timestamp":"2019. június. 17. 11:27","title":"Stand-upolni fog a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és gyümölcsök nem elengedő bevitele állhat. A friss tanulmány első eredményei minden túlzás nélkül nevezhetők riasztónak.","shortLead":"Évente milliók halálát okozhatják a világon olyan szív- és érrendszeri betegségek, amelyek hátterében a zöldségek és...","id":"20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260e6c1c-a163-4538-94a5-2396798edc0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_elegendo_gyumolcs_zoldseg_fogyasztasa","timestamp":"2019. június. 17. 00:03","title":"Rengetegen halnak meg minden évben, mert nem veszik komolyan ezt a tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]