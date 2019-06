Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolajé viszont változatlan marad. Akár 50 forintos literenkénti árkülönbözet is előfordulhat a kutakon.\r

\r

","shortLead":"A gázolajé viszont változatlan marad. Akár 50 forintos literenkénti árkülönbözet is előfordulhat a kutakon.\r

\r

","id":"20190619_Tovabb_csokken_a_benzin_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b64a4-ee1e-4706-9383-26129804e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ea0627-2a00-4568-b184-2caa451219a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Tovabb_csokken_a_benzin_ara","timestamp":"2019. június. 19. 11:59","title":"Tovább csökken a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","shortLead":"A bűncselekménnyel egy testvérpárt gyanúsít a rendőrség. Elfogták őket.","id":"20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23a28c9-3f9b-4c91-b0c0-4278fe742041","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_danszentmiklos_bantalmazas_emberoles_gyanuja_idegenkezuseg","timestamp":"2019. június. 18. 17:29","title":"Halálra vertek egy dánszentmiklósi férfit, másnap megpróbálták elégetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg jégnek kellene lennie.","shortLead":"A cikkhez használt nyitókép nem képszerkesztővel manipulált fotó, tényleg ez a helyzet Grönlandon. Ott, ahol elvileg...","id":"20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4878293f-b190-4551-91b9-fa103a139c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ea21de-494b-4950-b074-d32a00f8a50a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_gronland_elolvadt_jeg_szanhuzo_kutya_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. június. 18. 20:03","title":"Ha azt hiszi, hogy a klímaváltozás csak mese, nézze meg ezt a fotót – csak előtte üljön le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","shortLead":"A rendőrök hét percen belül elfogták a rablót. ","id":"20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55f6e4ff-5dba-4f8e-926a-8d3bdf98bb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0588d0-a076-4c69-b7ed-f25ae7b26369","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Videon_ahogy_kirabolnak_egy_Prater_utcai_dohanyboltot","timestamp":"2019. június. 18. 09:10","title":"Videón, ahogy kirabolnak egy Práter utcai dohányboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","shortLead":"De csak addig, amíg házkutatást nem tartottak nála. ","id":"20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a656dc44-214a-477d-b228-6b45e338a2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c01c23b-671f-4939-82f7-4647692ef62b","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Raketalovedekeket_es_konnygazgranatot_is_tartott_otthon_egy_szekesfehevari_ferfi","timestamp":"2019. június. 19. 15:05","title":"Rakétalövedékeket és könnygázgránátot is tartott otthon egy székesfehévári férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","shortLead":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","id":"20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb5d4d3-3455-4fcc-b0ee-25041a4f9e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Elnézte a lezárt sorompót a motoros, berepült a sínekre. Nagyon kellett sietnie az őrangyalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra kihegyezett 718 GT4.","shortLead":"Középen elhelyezett 6 hengeres szívómotorral, alacsony tömeggel és nagy leszorítóerővel támad a kanyarvadászatra...","id":"20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1b88b26-d39a-4486-8581-a6822c6ffd07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49afe30-82b9-46de-ba62-5d86ce0b68da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_ime_a_legujabb_es_a_valaha_keszult_talan_legelvezetesebb_porsche","timestamp":"2019. június. 19. 13:21","title":"Íme a legújabb és a valaha készült talán legélvezetesebb Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]