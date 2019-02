Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c8ddc28-f4f3-4258-88ca-13cd2d6515b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több demonstráció is van ma Budapesten, a hídblokáddal párhuzamosan a többi helyszínen is készülnek a tüntetők. ","shortLead":"Több demonstráció is van ma Budapesten, a hídblokáddal párhuzamosan a többi helyszínen is készülnek a tüntetők. ","id":"20190210_Tuntetes_demonstracio_Hosok_tere_Fiatalok_a_demokraciaert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ddc28-f4f3-4258-88ca-13cd2d6515b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c089dbaf-7d13-4b7f-a946-785e14152789","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Tuntetes_demonstracio_Hosok_tere_Fiatalok_a_demokraciaert","timestamp":"2019. február. 10. 13:10","title":"Elindultak a tüntetők az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétpontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor az évértékelőn, ahol tombolt a tömeg. A gazdaságról alig beszélt, a migrációról viszont annál többet. A \"szocialista-náci\" összefogásról is komoly véleménye van. Percről percre tudósításunk.","shortLead":"Hétpontos akciótervet jelentett be Orbán Viktor az évértékelőn, ahol tombolt a tömeg. A gazdaságról alig beszélt...","id":"20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b65f3420-3c65-4ad4-a895-6e1d2a063baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"814dbefd-c60b-40dc-abb0-7a6c5eb31707","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_orban_viktor_evertekelo_2019_akcioterv_soros","timestamp":"2019. február. 10. 14:30","title":"Új programot hirdetett Orbán Viktor - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szén-monoxid-mérgezésben meghalt egy ember Székesfehérváron - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","shortLead":"Szén-monoxid-mérgezésben meghalt egy ember Székesfehérváron - jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.","id":"20190209_Ismet_olt_a_szenmonoxid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aad57ba-83e1-47d5-aa1b-029ab541dd03","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Ismet_olt_a_szenmonoxid","timestamp":"2019. február. 09. 07:58","title":"Ismét ölt a szén-monoxid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este kiadott közleményben.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök nem tart diétát, de makkegészséges - olvasható a Fehér Ház orvosai által péntek este...","id":"20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccded3ee-d2f6-4b18-8b61-cf61b74b367a","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Donald_Trumppal_minden_rendben","timestamp":"2019. február. 09. 07:16","title":"Donald Trumpot megvizsgálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0216d7a2-6691-485e-b54e-a24d001055a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190210_Revesz_Mariusz_megfejtette_a_Varkert_Bazar_fekete_leplenek_szimbolumat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0216d7a2-6691-485e-b54e-a24d001055a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b896ca2a-f69a-4402-a946-20a71ca9261e","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_Revesz_Mariusz_megfejtette_a_Varkert_Bazar_fekete_leplenek_szimbolumat","timestamp":"2019. február. 10. 14:45","title":"Révész Máriusz megfejtette a Várkert Bazár fekete leplének szimbólumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül: a diákoknak idén is a matematikateszt ment nehezebben, az átlagpontszám pedig mind a három évfolyamon alacsonyabb, mint a tavalyi – írja az Eduline.","shortLead":"Közzétette a központi középiskolai felvételi előzetes eredményeit az Oktatási Hivatal. Az adatokból kiderül...","id":"20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=061f21b7-85f5-4b5f-89b7-fc9733349e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20228c6-f742-4df8-be35-bb656a36f14d","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Iden_is_a_matematikateszt_ment_a_legnehezebben_a_kozepiskolai_felveteliken__ime_a_pontszamok","timestamp":"2019. február. 09. 08:42","title":"Idén is a matematikateszt ment a legnehezebben a középiskolai felvételiken – íme a pontszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","shortLead":"A Nagykanizsa felé vezető oldalon, Siófoknál hajtott árokba egy autó az M7-esen.\r

\r

","id":"20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a17cf19-5dca-49e0-9a5b-e76e9c4b0252","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Arokba_hajtott_egy_auto_az_M7esen","timestamp":"2019. február. 09. 18:14","title":"Árokba hajtott egy autó az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","shortLead":"A józsefvárosi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik az ismeretlen férfiak azonosításához.","id":"20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=042a5d4d-e644-4db3-b964-fed5f715c7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ca2624-1bb3-4ab3-be87-872aeaea8a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190210_1_es_villamos_utes_ablak_garazdasag_rendorseg","timestamp":"2019. február. 10. 13:38","title":"Megütöttek egy utast az 1-es villamoson, őket keresi a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]