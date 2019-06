Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","shortLead":"A tüntetők be akartak menni a parlament épületébe, a rendőrök végül gumilövedéket is bevetettek, sokan megsérültek. ","id":"20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a27e9cb-3082-43c8-83c8-96e4c26668a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c65bb6e-1be4-44be-a0a6-4f1c86094664","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Video_Veres_oroszellenes_tuntetes_volt_a_gruz_parlamentnel","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Videó: Véres oroszellenes tüntetés volt a grúz parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e781f5da-4aeb-4d37-9f08-05c1837e9b2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári fesztiválszezon apropóján kínál minden egyéni lakossági előfizetője számára egyszerűen aktiválható mobilinternetes adatkeretet három hónapon át a Telekom.","shortLead":"A nyári fesztiválszezon apropóján kínál minden egyéni lakossági előfizetője számára egyszerűen aktiválható...","id":"20190621_telekom_3_gb_fesztival_adatbovito_bekapcsolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e781f5da-4aeb-4d37-9f08-05c1837e9b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd404dc-dc3f-44d1-be72-0090cd59a71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_telekom_3_gb_fesztival_adatbovito_bekapcsolas","timestamp":"2019. június. 21. 08:03","title":"Telekomos? Így szerezhet 3x3 GB mobilnetet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják megbízhatóság alapján. ","shortLead":"Végre egy rangsor, melyben nem a belsőégésű motoros, hanem a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású autókat rangsorolják...","id":"20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9361d888-dcfd-45c3-ba6f-17232aacee7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf57fb68-b1e6-4b25-862e-6ecef523e9b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_toplista_a_leginkabb_megbizhato_villanyautok","timestamp":"2019. június. 20. 13:21","title":"Toplista: a leginkább megbízható villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állam ígéri, hamar megoldják a problémát, de májusban is azt ígérték, nem lesz semmi baj.\r

