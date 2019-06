Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi vállalkozónak az állami dohánykereskedelmi monopólium. Az államhoz eközben koncessziós díjból és nyereségadóból együtt 1,3 milliárd folyt be. A monopólium tulajdonosai ráadásul a dohánykövetési rendszerrel kapcsolatos kiadásaikra is százmilliókat vettek ki.","shortLead":"Indulása óta 6 milliárd forint osztalékot termelt tulajdonosainak, elsősorban Sánta János hódmezővásárhelyi...","id":"20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a7f5a22-52ef-4541-82fb-193b5ca57f0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a2e66-7daf-4599-8839-b697bdf88f03","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Oriasi_dohanyt_szakitott_Lazar_Janos_dohanyos_baratja_az_allami_monopoliummal","timestamp":"2019. június. 20. 07:15","title":"Óriási dohányt szakított Lázár János ismerőse az állami monopóliummal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de kérdést ő sem tett fel. ","shortLead":"Csütörtökön volt a miniszter éves meghallgatása, az Igazságügyi bizottságban egyetlen ellenzéki képviselő üldögélt, de...","id":"20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67ed49d0-31e3-4735-8ccb-fa6c6e0779fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23caa59e-076b-41ba-a526-d6d6e0cc0dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Az_ellenzek_hagyta_futni_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. június. 20. 13:27","title":"Példátlan volt Rogán Antal meghallgatása, az ellenzék futni hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát, az illiberális demokrácia önellentmondás – Timothy Garton Ash történész erős véleménycikket írt az Orbán-rezsimről.\r

","shortLead":"Európának meg kell állítani a szégyent, nem kéne hagyni, hogy a saját pénzén számolják fel a demokráciát...","id":"20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c74626-7213-4482-980b-dccd6d40f7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb137edf-d7be-481b-9628-27b61c48b2b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_Guardian_Orbanrol_Az_uj_EUs_vezetoknek_nem_szabad_elfeledni_a_tragediat_Europa_sziveben","timestamp":"2019. június. 20. 13:41","title":"A Guardian Orbánról: Az új EU-s vezetőknek nem szabad elfeledni a \"tragédiát Európa szívében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","shortLead":"Elton John még mindig nagyon jól szól a Szavannán.","id":"20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4260ac9a-8999-4c67-add3-d64959d5cf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1d5ecf-51f7-48c0-ad47-530fb98edca3","keywords":null,"link":"/kultura/20190621_Kibirja_konnyek_nelkul_ahogy_Beyonce_es_Donald_Glover_elenekli_Az_oroszlankiraly_legjobb_dalat","timestamp":"2019. június. 21. 12:25","title":"Kibírja könnyek nélkül, ahogy Beyoncé és Donald Glover elénekli Az oroszlánkirály legjobb dalát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia színésznő, aki megszólalt Harvey Weinstein zaklatásairól, most mégis vannak fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy hajlamosak vagyunk túlzásokba esni.\r

","shortLead":"Enyedi Ildikó új mozijának, A feleségem történetének világhírű főszereplője, Léa Seydoux volt az egyik első francia...","id":"20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49278f01-5539-4fd1-ab86-adf55a7f1cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6eafa9d-05b2-480e-9fe0-93f7a3d0f054","keywords":null,"link":"/elet/20190620_Nem_szeretnek_egy_olyan_vilagban_elni_ahol_erkolcscsoszok_mondjak_meg_mit_szabad_es_mit_nem","timestamp":"2019. június. 20. 16:18","title":"„Nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol erkölcscsőszök mondják meg, mit szabad, és mit nem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak a menüben, ám most már egyértelmű, hogy ez a szolgáltatás is megkapja az akkumulátorral is spóroló kinézetet.","shortLead":"Egyelőre még csak véletlenszerűen tűnik fel a felhasználóknak az androidos Gmailben a sötét mód, és akkor is csak...","id":"20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566264ef-b319-42d3-ae62-488db1d94e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_google_gmail_applikacio_sotet_mod","timestamp":"2019. június. 21. 09:33","title":"Örülhetnek az androidosok, sötét mód jön a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem ismétlődik meg az eset. ","shortLead":"Korábban két pakisztáni sportlövő és egy sportvezető nem kapott beutazási vízumot, a NOB garanciát kapott, hogy nem...","id":"20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6bc57be-b7ca-4e84-9697-6e6603fe7b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc61983f-f807-49e8-877a-34c1ee3a9c1f","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Ujra_rendezhet_nemzetkozi_sportesemenyeket_India","timestamp":"2019. június. 20. 21:44","title":"Újra rendezhet nemzetközi sporteseményeket India","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b8b31b-608a-4299-8340-8b51436c7701","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton.","shortLead":"Konfliktus alakult ki a szomszédok közt Külsővaton.","id":"20190621_Begurult_a_16_eves_fiu_fejszevel_verte_szet_a_szomszed_padjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4b8b31b-608a-4299-8340-8b51436c7701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db71bb5-0089-4c29-9149-d36e3835370d","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Begurult_a_16_eves_fiu_fejszevel_verte_szet_a_szomszed_padjat","timestamp":"2019. június. 21. 14:08","title":"Begurult a 16 éves fiú, fejszével verte szét a szomszéd padját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]