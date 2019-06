Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","shortLead":"Korlátozzák az amerikai polgári repülést egyes iráni területek felett.","id":"20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd0f6d6-7ffd-4c57-a5c9-2f1ea0e4f13f","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Iran_folott_veszelyes_repulni","timestamp":"2019. június. 21. 07:19","title":"Irán fölött veszélyes repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A futópályából korábban kifordult egy betondarab, ami miatt a Wizz Air Stockholmból Budapestre érkező gépe defektet kapott.\r

","shortLead":"A futópályából korábban kifordult egy betondarab, ami miatt a Wizz Air Stockholmból Budapestre érkező gépe defektet...","id":"20190619_Muszaki_hiba_miatt_lezartak_Ferihegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324256-a619-4b3d-a7f6-eb1d81187d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Muszaki_hiba_miatt_lezartak_Ferihegyet","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Elvégezték a javítást, újra fogad és indít járatokat Ferihegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni a realitással. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint csak olyan országok tudják megvédeni a függetlenségüket, amelyek képesek szembenézni...","id":"20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c19e1b5d-1862-4753-887f-348e95ccab88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c2ae7-477d-4fcd-b9a4-6f46c8ea9c6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Orban_fogadast_adott_es_a_fuggetlenseg_megvedeserol_beszelt_a_hallgatosaganak","timestamp":"2019. június. 20. 10:45","title":"Orbán fogadást adott, és dalra fakadt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1548395-87b5-4537-8169-e3fa9c862b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a Huawei a középkategóriás okostelefonokba szánt Kirin 810-es processzort, ami a cég szerint még a hasonló konkures egységeket is lelépi.","shortLead":"Bemutatta a Huawei a középkategóriás okostelefonokba szánt Kirin 810-es processzort, ami a cég szerint még a hasonló...","id":"20190621_huawei_hisilicon_kirin_810_processzor_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1548395-87b5-4537-8169-e3fa9c862b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc12c27-cb4b-4044-808e-59bdbefab9a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_huawei_hisilicon_kirin_810_processzor_okostelefon","timestamp":"2019. június. 21. 14:03","title":"Új processzort villantott a Huawei, erősebbek lesznek a középkategóriás mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"A drasztikus lakásár-növekedés mögött egyértelműen a rövid idő alatt túl nagy eredményekre vágyó lakáspolitika áll – állítják az Építési Piaci Prognózis szakértői. Varga Dénes közgazdász szerint az állam kb. 300 milliárd forintnyi bevételtől esett el a kedvezményes áfával, és ezt az összeget olyan ingatlanokhoz vették igénybe a fejlesztők, melyeket 2020 után amúgy is megépítettek volna. Az állam lényegében a következő évek keresletét terelte előre a piacra – és ennek következményei lesznek az egyre pesszimistábbá váló szektorban. ","shortLead":"A drasztikus lakásár-növekedés mögött egyértelműen a rövid idő alatt túl nagy eredményekre vágyó lakáspolitika áll –...","id":"20190620_epitesi_piaci_prognozis_2019_varga_denes_ingatlanpiac_lakaspiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08376b47-085f-48b0-b68b-de019b5410c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_epitesi_piaci_prognozis_2019_varga_denes_ingatlanpiac_lakaspiac","timestamp":"2019. június. 20. 09:06","title":"Túl sokat akart a kormány a lakáspiacon – 300 milliárdot bukhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a85489f-db11-4e3a-875a-dc2a51bddb0c","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"A konstruktív ellenzék kollaboránst jelent, a lamentálás meg nem vezet sehova. ","shortLead":"A konstruktív ellenzék kollaboránst jelent, a lamentálás meg nem vezet sehova. ","id":"20190620_A_panaszkonyvhoz_ragadt_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a85489f-db11-4e3a-875a-dc2a51bddb0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d3b915-17b9-461a-a58d-6a84364abc8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_A_panaszkonyvhoz_ragadt_ellenzek","timestamp":"2019. június. 20. 16:20","title":"Révész Sándor: A panaszkönyvhöz ragadt ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","shortLead":"Több pénzt akart kérni a futballcsapat, de az ellenzéki többségű városvezetésnek ez már sok volt. ","id":"20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2c2e390-9310-4786-b46e-8c18f9407f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c72bb8-fbb0-4285-827f-8eb70c44c3d6","keywords":null,"link":"/sport/20190620_Bekemenyitett_szombathelyi_kozgyules_csak_feltetelekkel_kaphat_penzt_a_Haladas","timestamp":"2019. június. 20. 19:09","title":"Bekeményített szombathelyi közgyűlés: csak feltételekkel kaphat pénzt a Haladás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","shortLead":"A következők jöhetnek ma az égből: özönvíz, diónyi jegek, és extrém UV-sugárzás.","id":"20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4bd992-d8b3-4353-9db4-1dcfcc44904c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d065a3-c600-4edd-9b28-336a62b7d9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Leszakad_az_eg_delutan_jegeso_jon_tovabba_le_is_eghetunk","timestamp":"2019. június. 21. 11:48","title":"Leszakad az ég délután, jégeső jön, továbbá le is éghetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]