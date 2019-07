Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két javított negatív listát adott ki Kína vasárnap a külföldi befektetések piaci hozzáférésére vonatkozóan, ennek köszönhetően július 30-tól a külföldi befektetők az eddiginél több területen vehetik ki részüket - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Két javított negatív listát adott ki Kína vasárnap a külföldi befektetések piaci hozzáférésére vonatkozóan, ennek...","id":"20190630_Kina_jobban_rahajt_a_kulfoldi_befektetok_penzere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6449dd80-8750-47e8-9c1e-434b43da07d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9ca923-1d51-45be-adb7-dd9d68f27ef5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190630_Kina_jobban_rahajt_a_kulfoldi_befektetok_penzere","timestamp":"2019. június. 30. 14:14","title":"Kína jobban ráhajt a külföldi befektetők pénzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja eltakarni az ifjú liberális kafkai átalakulását egy megöregedett tavarissá - írja Ujhelyi István az MSZP-PM EP-képviselője a \"rezsim bűneiről írt\" 250. nyílt levelében. \r

