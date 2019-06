Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Simán elkapott egy ablakon kieső kétéves kislányt Isztambulban egy 17 éves algériai fiú. Hősként ünneplik a másodikról lezuhanó kislányt elkapó kamaszt Szteroid-hatású vegyületet tartalmaz, ami nagy mennyiségben növelheti a sportolók teljesítményét egy kutatás szerint. Doppingszernek minősülhet a spenót Orbán Viktor helyére ugrott be Áder János a Kossuth rádió reggeli műsorában. 30 percet magyarázta Áder, miért nem baj, hogy a kormány megvétózta a 2050-es klímacélt A fejlett vezetéstámogató rendszerek közül talán az egyik leghasznosabb a táblafelismerő rendszer, ami külön felhívja a sofőr figyelmét a KRESZ betartására. Akinek ilyen rendszer van a kocsijában, azzal betartja a KRESZ-t a gép Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el Rétvári Bence államtitkár, miért szünteti meg a kormány a magántanulói jogviszonyt. "Túl sok volt a visszaélés" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói jogviszonyt magántanulói jogviszonyt.","shortLead":"Túl sok problémás gyereket szórtak ki az iskolák, és tették magántanulóvá, ezért kell ezen változtatni, mondta el...","id":"20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b2c1a0f-0e8d-4b31-abf9-010e41b3aa85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65a4fc-31c2-4e20-8e83-0f9dfde0d5be","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tul_sok_volt_a_visszaeles__Retvari_elmagyarazta_miert_szuntetik_meg_a_magantanuloi_jogviszonyt","timestamp":"2019. június. 27. 15:56","title":"\"Túl sok volt a visszaélés\" – Rétvári elmagyarázta, miért szüntetik meg a magántanulói "Vezetői engedélyt, biztosítási igazolást és forgalmit legyen szíves." 10 hónapos kislányát igazoltatta egy közlekedési rendőr – videó 45 fokos forróság várható pénteken. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani. Az iskolások otthon maradhatnak, egyes autótípusokat pedig tilos beindítani.","shortLead":"45 fokos forróság várható pénteken. Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él. Magyarországnak adják ki Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost