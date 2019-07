Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online számlázóprogramot használó magyar kkv-k aránya. Ugyanakkor ez is arra volt csak elég, hogy kicsit szépítsük a statisztikát, hiszen a cégek 70 százaléka továbbra is papíralapon számláz.","shortLead":"Már a mobilon és a tableten történő számlakiállítás is egyre népszerűbb, így nem csoda, hogy megugrott az online...","id":"20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d1a342c-7e64-4f63-bf9b-37a196a2cecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9a549c-e570-45c5-9fe5-b04aa0b6a6f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_kkv_szamlazoprogram_felmeres_enet","timestamp":"2019. július. 03. 11:15","title":"Mi az, amiből egy év alatt háromszor annyi lett a magyar cégeknél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.","shortLead":"A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle...","id":"20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e714aa-f9f9-4300-a672-c46c94c3e9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a3bbb3-4781-481a-9e05-f1e443d2f2c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_monopoly_hangvezerles_tarasjatek_hasbro","timestamp":"2019. július. 02. 17:03","title":"Itt az új Monopoly társasjáték, ez már ért a kimondott szavakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ettől még 29–37 fok várható. ","shortLead":"Ettől még 29–37 fok várható. ","id":"20190702_Zivatarokkal_erkezik_ma_egy_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b13a0fd6-52dc-4340-9e7a-2a3772ec5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ec0fe05-2b30-48c9-8138-77701c68d690","keywords":null,"link":"/idojaras/20190702_Zivatarokkal_erkezik_ma_egy_hidegfront","timestamp":"2019. július. 02. 05:27","title":"Zivatarokkal érkezik ma egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.","shortLead":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya...","id":"20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80701751-7263-4dff-944d-f3805c3ce896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","timestamp":"2019. július. 02. 10:32","title":"Polt Péter felesége távozik a Magyar Nemzeti Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","shortLead":"Négy szettben jutott be Fucsovics Márton a legjobb 64-be.","id":"20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d2cc0-d383-4214-a539-551fec48651a","keywords":null,"link":"/sport/20190702_Megnyerte_Fucsovics_az_elso_meccset_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 02. 21:31","title":"Megnyerte Fucsovics az első meccsét Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","shortLead":"Az egyik a barátnője volt, a másik a lány ismerőse, aki a segítségére sietett. ","id":"20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606b9c8-c2d7-4834-ac75-9cf9bc0d5b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0231f78f-9e61-43c0-a044-836e87b07705","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Ket_lanyt_is_bantalmazott_egy_20_eves_fesztivalozo","timestamp":"2019. július. 03. 14:42","title":"Két lányt is bántalmazott a 20 éves fesztiválozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását. A bankoknak szeptembertől hozzáférést kell biztosítaniuk rendszereikhez külső pénzügyi szolgáltatóknak. A kettő együtt új szolgáltatásokat, az ügyfelekért folytatott háborút jelent.","shortLead":"Néhány bank nem készült fel időben, ezért az MNB 2020. márciusra tolta ki az azonnali fizetési rendszer indulását...","id":"20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2e07f7-ef5c-4904-aff1-9a8f7a571864","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_Marciusban_sosem_latott_bankhaboru_indul_a_magyarok_kegyeiert","timestamp":"2019. július. 03. 16:10","title":"Megmagyarázta az MNB, miért ragaszkodnak a magyarok a készpénzhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33","c_author":"MTI / Inforádió","category":"itthon","description":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","shortLead":"A mérgezésbe két ember belehalt egy születésnapi buli után. ","id":"20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30706c0c-2f6c-4043-b22b-7a90581e9f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49100a96-86d8-4445-9cf3-a4fa52b796f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Harom_ev_bortont_kapott_a_ferfit_aki_a_tanyajat_pancsolta_a_tobb_szaz_liternyi_metilalkoholt","timestamp":"2019. július. 02. 13:30","title":"Három év börtönt kapott a férfit, aki a tanyáján pancsolta a több száz liternyi mérgező szeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]