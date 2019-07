Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert, esetleg táplálékkiegészítővel kerülhetett a szervezetébe.","shortLead":"A sportoló állítja, hogy nem követett el szándékos doppingvétséget, valaki az italába, ételébe tehette a tiltott szert...","id":"20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b18fb84-d4e2-4c68-80cb-f9a0c02d4267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5e9578-a37f-4f2c-a50e-778c86bdd9a9","keywords":null,"link":"/sport/20190705_takacs_tamara_kajak_dopping_feljelentes","timestamp":"2019. július. 05. 07:00","title":"Feljelentést tett Takács Tamara, miután pozitív lett a doppingmintája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat órán át teljes adásszünet lesz a legnézettebb tévécsatornán.","shortLead":"Műszaki karbantartási munkálatok folynak majd csütörtökről péntekre virradó éjszaka az RTL rendszerében, emiatt hat...","id":"20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89d456d2-c08f-47e9-9ab2-6e724d3fbb07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fa2b76d-3f4f-4cb6-83e4-e95a0d97c662","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_rtl_klub_adasszunet_miert_nincs_adas_karbantartas","timestamp":"2019. július. 04. 08:03","title":"Ma éjjel elsötétül az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rászoruló izocukorgyárának adakozhattunk.","shortLead":"Rászoruló izocukorgyárának adakozhattunk.","id":"20190705_Tegnap_56_milliarddal_segitettuk_Meszaros_Lorincet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569d2269-a4ba-4a42-9bf2-9aeb3eded469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190705_Tegnap_56_milliarddal_segitettuk_Meszaros_Lorincet","timestamp":"2019. július. 05. 09:56","title":"Tegnap 5,6 milliárddal segítettük Mészáros Lőrincet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5ecf5c-457c-4a21-8489-575e7022d020","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Mindent kétszer mond – öt írás a Velencei Biennáléról / Független – új rovat Budapest önszerveződő, nonprofit tereiről / Első köztársaság – Csehszlovákia művészete 1918–1938 / Fekete, fehér, igen, nem – Whitney Biennálé a Trump-érában / Kollektív álmok, burzsuj villák – modern építészet a Horthy-korban / Öko versus luxus – az Art Basel újításai / A Föld megmentéséért – életmentő építészet Bécsben

","shortLead":"Mindent kétszer mond – öt írás a Velencei Biennáléról / Független – új rovat Budapest önszerveződő, nonprofit tereiről...","id":"20190705_Megjelent_a_Muerto_2019_juliusaugusztusi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5ecf5c-457c-4a21-8489-575e7022d020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433769dd-1e8d-4f2e-88a5-9f377edd1d1b","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190705_Megjelent_a_Muerto_2019_juliusaugusztusi_lapszama","timestamp":"2019. július. 05. 11:19","title":"Megjelent a Műértő 2019 július–augusztusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami az egyetlen bankautomata volt a településen. Helyette egyelőre a „Takarék-busz” megy majd Hortobágyra hetente egyszer.","shortLead":"A takarékszövetkezetek működésének racionalizálása jegyében a Tiszántúli Takarék leszerelte hortobágyi ATM-jét, ami...","id":"20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d18cd85-ce53-4c7d-8178-2882b2f3281a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce62073-a622-4eb2-ac60-76c21e515de0","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Leszereltek_Hortobagy_egyetlen_bankautomatajat","timestamp":"2019. július. 04. 10:44","title":"Leszerelték Hortobágy egyetlen bankautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","shortLead":"Több kiemelt is búcsúzott a legpatinásabb füves tenisztornán.\r

\r

","id":"20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d56704f-f447-44fe-a0c7-b0706660641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1832c6ad-a4b7-4132-8e87-156c5fab7a62","keywords":null,"link":"/sport/20190705_Hullottak_a_fejek_ma_is_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 05. 18:10","title":"Hullottak a fejek ma is Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","shortLead":"A12. helyen kiemelt olasz Fabio Fognini búcsúztatta a teniszbajnokság férfi versenyének második fordulójában.","id":"20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe36c83-eba0-46e9-8128-1f0d5997a501","keywords":null,"link":"/sport/20190704_Fucsovics_ot_jatszmaban_kikapott_Wimbledonban","timestamp":"2019. július. 04. 22:03","title":"Fucsovics hatalmas csatában kapott ki Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","shortLead":"Vagy semmi köze a kerülethez. Ferencvárosban pedig Baranyi Krisztinát támogatják.","id":"20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01f550d-2cfc-4379-b564-f301a911ed42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08d6f7a-ab2f-453a-a8b9-446af7ec8118","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_A_Kutyapart_csak_ott_allit_fovarosi_jeloltet_ahol_lehet_tudni_hogy_az_ellenzeki_indulo_egy_bunozo","timestamp":"2019. július. 04. 09:04","title":"A Kutyapárt csak ott állít fővárosi jelöltet, ahol „lehet tudni, hogy az ellenzéki induló egy bűnöző”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]