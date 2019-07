Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","shortLead":"Ez a kis videó most nagyon jól jött. ","id":"20190707_szelfi_video_tolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92aaadab-5423-41b7-9fa7-f8bef005a717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495cd9d-3307-43ae-a135-39242329187b","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_szelfi_video_tolvaj","timestamp":"2019. július. 07. 19:22","title":"Szelfizés közben két gyalogos véletlen felvette a tolvajokat, akik kizsebelték őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze a Kossuth téren majd vonultak Budapesten keresztül. Videós összefoglalónk az eseményekről!","shortLead":"Az eddigi talán legbékésebb Pride-on - csak a Deák téren volt egy kisebb ellentüntető tömeg - több ezren gyűltek össze...","id":"20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43994a4-0825-46d4-b596-30cec6101054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cccd8282-bf3d-46c1-8230-b3b467959903","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Lemaradt_a_Priderol_Most_megnezheti_mi_is_tortent_szombaton_video","timestamp":"2019. július. 07. 08:52","title":"Lemaradt a Pride-ról? Most megnézheti, mi is történt szombaton! (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","shortLead":"Emberi egészségre káros vegyületek oldódnak ki belőle.","id":"20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc070273-24ad-46c4-b202-49254517b20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771e8de6-9b06-4d2c-bcb0-6587bf8373ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Veszelyes_a_bambusztalka_a_Mullerben","timestamp":"2019. július. 06. 16:08","title":"Veszélyes a bambusztálka a Müllerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni nagykövete, Sir Kim Darroch a brit külügyminisztériumnak küldött titkos diplomáciai jelentéseiben, amelyeket a CNN amerikai hírtelevízió és a Daily Mail című brit lap hozott nyilvánosságra.\r

\r

","shortLead":"Alkalmatlannak, megbízhatatlannak és hozzá nem értőnek is nevezte Donald Trump amerikai elnököt London washingtoni...","id":"20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9f1a32-82f7-40ff-a6c8-d50be1c60b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Alkalmatlannak_nevezte_Trumpot_a_washingtoni_brit_nagykovet","timestamp":"2019. július. 07. 08:12","title":"Alkalmatlannak nevezte Trumpot a washingtoni brit nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta a szombati napot Zamárdiban. ","shortLead":"Vasárnap még egy levezető nap következik, aztán elhallgatt a dübörgés egy időre a környéken. Fotóriporterünk így látta...","id":"20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4213c025-06a8-452f-8499-adac87cfcfaa","keywords":null,"link":"/elet/20190707_Szombaton_nagyon_belehuzott_a_Sound__fotok","timestamp":"2019. július. 07. 14:28","title":"Képgaléria: Szombaton nagyon belehúzott a Sound","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy hektár alma eltart egy családot, míg Szabolcsban akár egy tízhektáros ültetvény mellett is más jövedelemforrás után is kell nézni. Pedig a rendszerváltás idején a háztáji még jó megélhetésnek számított.","shortLead":"Miközben egyre drágulnak a gyümölcsök és a zöldségek, a termelőknek alig van hasznuk belőle. Olaszországban három-négy...","id":"20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad9f0483-de1a-41b5-9f03-d3c73c8a409f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e5cb20-a3b5-4e0e-83fd-08053bdf3680","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_alma_mezogazdasag_rendszervaltas","timestamp":"2019. július. 07. 16:30","title":"Harminc éve még vitték a kicsit, a zöldet is, ma csak szenvednek az almatermelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben veseátültetésen esik át. ","shortLead":"Stevie Wonder bejelentette szombat esti londoni koncertjén, hogy egy ideig nem fog fellépni, mert szeptemberben...","id":"20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7249216-7491-4600-b889-fbf26f0609c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6fa69fc-389b-454c-95e9-781167b4505c","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Stevie_Wonder_veseatultetes_elott_all","timestamp":"2019. július. 07. 08:39","title":"Stevie Wonder veseátültetés előtt áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]