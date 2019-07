Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez nem tetszik az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Ez nem tetszik az Egyesült Államoknak.","id":"20190706_Magyarorszag_tovabbra_is_inkabb_orosz_gazt_venne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f710d704-c093-49f9-b6c5-2fd98ad0db69","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Magyarorszag_tovabbra_is_inkabb_orosz_gazt_venne","timestamp":"2019. július. 06. 17:39","title":"Magyarország továbbra is inkább orosz gázt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet számítani. Két, a hét végén közzétett felmérés adatai is azt mutatják, hogy a gazdasági fellendülést, adócsökkentést és alacsonyabb munkanélküliséget ígérő ellenzéki konzervatív párt 10-15 százalékponttal vezet a baloldali kormányzó párttal szemben. ","shortLead":"Előrehozott parlamenti választásokat rendeznek ma Görögországban, a közvélemény-kutatások szerint hatalomváltásra lehet...","id":"20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f5891a-5874-47cb-ac54-fa1c7312a612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae97f12-57d6-43ae-bdb6-7977751c0761","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Az_ellenzek_a_mai_elorehozott_gorogorszagi_valasztas_eselyese","timestamp":"2019. július. 07. 08:07","title":"Az ellenzék a mai előrehozott görögországi választás esélyese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","shortLead":"Reggel, szűk körben tartották a keresztelőt.","id":"20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a607ade-ad18-4642-9d22-ae2f3afb034e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab403e9-8733-4067-9d27-e425cd366b82","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Megkereszteltek_Harry_herceg_es_Meghan_hercegne_kisfiat","timestamp":"2019. július. 06. 17:53","title":"Megkeresztelték Harry herceg és Meghan hercegné kisfiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed548d7c-d882-4ed7-82ca-213c4ad82e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő egyik repülőgépe a múlt héten ütközött össze egy madárral, ami nem várt eseményt eredményezett.","shortLead":"Az amerikai légierő egyik repülőgépe a múlt héten ütközött össze egy madárral, ami nem várt eseményt eredményezett.","id":"20190708_florida_bombazas_gyakorlobomba_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed548d7c-d882-4ed7-82ca-213c4ad82e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac358a51-4fcc-49cf-a021-f0c08eab71b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_bombazas_gyakorlobomba_baleset","timestamp":"2019. július. 08. 09:33","title":"Három gyakorlóbombát dobott Floridára az amerikai légierő – véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","shortLead":"Bemondták, hogy hol olcsóbb 20 százalékkal a mez.","id":"20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eecee2a-3f31-411a-9827-d79a83a89e36","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Elkepeszto_ingyen_reklamot_nyomott_Meszaros_Lorinc_sportmarkajanak_a_Tenyek","timestamp":"2019. július. 06. 21:11","title":"Ingyenreklámot kapott Mészáros Lőrinc sportmárkája a Tényekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van az a pénz.","shortLead":"Van az a pénz.","id":"20190707_Hiaba_nincs_csapat_akkor_is_epul_a_milliardos_sportcsarnok_Veresegyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf9a663-1e54-46e9-b463-6f9e53548e4f","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Hiaba_nincs_csapat_akkor_is_epul_a_milliardos_sportcsarnok_Veresegyhazan","timestamp":"2019. július. 07. 10:55","title":"Hiába nincs csapat, akkor is épül a milliárdos sportcsarnok Veresegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői most abban segítenek, hogy keresés nélkül is le tudjuk állítani a lejátszást.","shortLead":"Ha egyszerre húsz böngészőlap van előttünk nyitva, nagyon nehéz megtalálni, melyiken szól a videó. A Google fejlesztői...","id":"20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee82502-2890-48f8-9e16-568e46753703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_google_chrome_videolejataszas_videolejatszo","timestamp":"2019. július. 08. 12:33","title":"Álomfunkció jöhet a Google Chrome-ba, egy kattintással leállíthatjuk a videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","shortLead":"Valószínűleg azért, mert ott volt. ","id":"20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9686bcb5-c897-4dd6-b402-e703c6b72be6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8878393b-b29e-419c-81e7-c5b152c313ae","keywords":null,"link":"/elet/20190708_Kotelek_nelkul_maszta_meg_Europa_egyik_legmagasabb_felhokarcolojat","timestamp":"2019. július. 08. 14:08","title":"Kötelek nélkül mászta meg Európa egyik legmagasabb felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]