A májusi EP-választáson nem szerzett mandátumot Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa a negyedik volt az MSZP-P listáján (technikailag, a gyakorlatban a 3.), de nem szerzett mandátumot, ugyanis a közös lista csak egy képviselőt küldhetett ki.

A poszt Ujhelyi Istváné lett, aki már akkor kérte Jávor segítségét. A Párbeszéd egykori képviselője most a Klubrádiónak nyilatkozott, azt mondta, az EP-választás legnagyobb tanulsága a számára az volt, hogy lehet ugyan megállapodásokat kötni a különböző pártok között, de nem a végtelenségig. A zárt ajtók mögötti kompromisszumok sokasága a választók elvesztésével jár.

A főpolgármesteri előválasztásról is beszélt Jávor, amit nagy sikernek tart, mivel a részvételi demokrácia elemeit hozta be a helyi politikába. A társadalom aktivitása ilyen szinteken eddig nem volt jellemző, legalábbis nem volt látható. Az is előny, hogy lezárhatók az ellenzéki viták, hiszen nem csak idei önkormányzati, hanem már a 2022-es parlamenti választásokra is készülni kell.

Szerinte nem kell attól tartani, hogy a kormány bosszúból ellehetetleníti az ellenzéki vezetésű településeket. Vannak rossz példák, mint Esztergomé, de vannak jók is, mint Salgótarjáné. Szerinte az világosan látszik, hogy ellenzéki polgármester csak úgy lehet sikeres, ha a közgyűlésben is stabil az ellenzék helyzete. A választóknak tehát ebbe is bele kell majd gondolniuk, hogy nem elég a település első emberét megválasztani – mondta.

A Klubrádiónak beszélt személyes sorsáról és jövőjéről is. Családjával maradnak Brüsszelben. Egyelőre tájékozódik a lehetőségekről, még az is lehet, hogy az új Európai Bizottságban fog dolgozni. Ugyanazzal a témakörrel akar foglalkozni, mint eddig, marad a környezetvédelemnél.