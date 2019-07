Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy ez is a Google+ sorsára jusson.","shortLead":"Nem tud meglenni saját közösségi szolgáltatás nélkül a Google, ezért egy új ötlettel próbálkoznak. Csak aztán nehogy...","id":"20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5fa52d-de97-424b-b6de-d74108066115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ceca9a8-17b6-4d28-84fa-1128150aa022","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_google_plus_schoelace_kozossegi_media_kozossegi_szolgaltatas","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"A Google+-szal befürdött, most mégis új közösségi ötlettel próbálkozik a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők a fehérarcú sátánmajmok, akiknek Szegeden kicsinyeik születtek.\r

