Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó színész-rendező, akinek az élete a témája idén az AlkalMáté Trupp élveboncolásán, amelyben évről-évre más osztálytársukról vallanak az egykori színműs osztály tagjai. Czukor Balázs szerint a korosztályának nem igazán van igénye arra, hogy ne a meglévő rendszert szolgálja, hanem változtasson rajta. Neki azonban nincs lelkiismeret-furdalása. Interjú.","shortLead":"\"Szinte minden színházi közösségben kívülálló voltam\" – vallja magáról a most épp a Buddhista Főiskolára járó...","id":"20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a635efcb-0d3d-483c-89d6-29f1709bc3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2493a518-1bfe-4229-88b9-21251dcbd61a","keywords":null,"link":"/kultura/20190714_Czukor_Balazs_A_mi_generacionk_energiaja_arra_ment_ra_hogy_az_elozo_generaciot_szolgalja","timestamp":"2019. július. 14. 16:30","title":"Czukor Balázs: „A mi generációnk energiája arra ment rá, hogy az előző generációt szolgálja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba vonul, erre az időre el kell hagynia a Nagy Ádámot is foglalkoztató első osztályú Bolognát.","shortLead":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba...","id":"20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bb406-204f-426a-b26b-109cc10bb842","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","timestamp":"2019. július. 13. 17:21","title":"Siniša Mihajlović, Nagy Ádámék edzője leukémiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","shortLead":"A probléma fő oka a kapacitáshiány és a légtér túlzsúfoltsága. Két év alatt duplájára nőttek a járatkésések.","id":"20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b01850bd-991e-4540-a060-64045cc5475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40dd4824-7b00-4c46-bfb1-f71ad2348777","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Csak_majusban_kozel_53_nap_kesest_hoztak_ossze_a_repulok_Europaban","timestamp":"2019. július. 15. 11:15","title":"Csak májusban közel 53 nap késést hoztak össze a repülők Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység korlátozásáról kötött többhatalmi megállapodást, mert azt hivatali elődje, Barack Obama írta alá az USA részéről - ez derül ki azokból a kiszivárogtatott bizalmas diplomáciai táviratokból, amelyeket a volt washingtoni brit nagykövet küldött a londoni külügyminisztériumnak.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök gyakorlatilag csak azért mondta fel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenység...","id":"20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb2b078-d7d5-46d0-a600-b44ff92f58b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508c28c7-c238-44ad-9385-041a299864f3","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kiderult_miert_mondta_fel_Trump_az_irani_atomalkut","timestamp":"2019. július. 14. 07:15","title":"Kiderült, miért mondta fel Trump az iráni atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden második helyet sikerült eladniuk tavaly - a HVG-t azonban nem tudta cáfolni Vidnyánszky.\r

","shortLead":"Hazug támadásnak nevezte a Nemzeti Színház közleménye cikkünket, amiben megírtuk, hogy a nagyszínpadon csak minden...","id":"20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0b152-30e1-4e19-8198-f81bf7de9e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031cb859-2518-4c62-a1a8-c7b285dae92a","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Nem_tudta_cfolni_nemzeti_hvg","timestamp":"2019. július. 13. 17:44","title":"Nem tudta cáfolni a Nemzeti Színház a HVG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","shortLead":"A helyszíntől az M1-es felé lépésben haladnak a járművek.","id":"20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6e40b8-bc01-41e5-8f4d-72cc38ee8619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de991e90-e207-4301-b913-1e5a12113510","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Ot_auto_utkozott_az_M0ason","timestamp":"2019. július. 15. 07:42","title":"Öt autó ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","shortLead":"A 24.hu újságírói a helyszínen tapasztalták, mennyire. Szerintük harapni lehetett a büdöset.","id":"20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a19b18e-ee14-4238-90c8-6891f686b4f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Nagyon_budos_van_a_szekesfehervari_banya_kornyeken_ahol_a_horvat_szennyviziszapot_taroljak","timestamp":"2019. július. 15. 10:25","title":"Nagyon büdös van a székesfehérvári bánya környékén, ahol a horvát szennyvíziszapot tárolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]