Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","shortLead":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","id":"20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab16447-6693-4d0f-a1fc-36dde5effbc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","timestamp":"2019. július. 14. 18:25","title":"Közel háromezren vesztették eddig el a szlovák állampolgárságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását és befogadását szorgalmazza Heiko Maas német külügyminiszter - derült ki abból az interjúból, amely a Madsack médiacsoport lapjaiban jelent meg. A javaslat éppen ellentéte a magyar kormány álláspontjának.","shortLead":"A „segíteni készek szövetségének” létrehozásával a Földközi-tengeren keresztül érkező menedékkérők önkéntes elosztását...","id":"20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7167-facb-483d-9d21-b0425a384924","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_menekultek_onkentes_befogadasat_javasolja_Berlin","timestamp":"2019. július. 14. 11:16","title":"A menekültek önkéntes befogadását javasolja Berlin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki belerohant egy fizetőkapunál álló magyar autóba a horvát autópályán.\r

","shortLead":"Elengedte a horvát rendőrség annak a BMW-nek a sofőrjét, aki belerohant egy fizetőkapunál álló magyar autóba...","id":"20190713_Elengedte_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d56f39-be80-4f71-b8d0-616e37f5ceb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190713_Elengedte_a_horvat_rendorseg_a_sulyos_balesetet_okozo_BMW_soforjet","timestamp":"2019. július. 13. 19:51","title":"Elengedte a horvát rendőrség a súlyos balesetet okozó BMW sofőrjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"Balla Györgyi – Tóth Richárd","category":"elet","description":"Ráadásul az amerikai banda viszi haza a legtöbb pénzt, nem Ed Sheeran. De az angol énekes-dalszerző fellépése is okoz álmatlan éjszakákat. A Fülkében Kádár Tamás.","shortLead":"Ráadásul az amerikai banda viszi haza a legtöbb pénzt, nem Ed Sheeran. De az angol énekes-dalszerző fellépése is okoz...","id":"20190713_Szigetfoszervezo_a_Fulkeben_A_Foo_Fighters_okozza_a_legnagyobb_fejfajast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f2d4a2-c1c2-442c-8417-4a883a3b5ab4","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Szigetfoszervezo_a_Fulkeben_A_Foo_Fighters_okozza_a_legnagyobb_fejfajast","timestamp":"2019. július. 13. 16:30","title":"Sziget-főszervező a Fülkében: A Foo Fighters okozza a legnagyobb fejfájást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott, a lakosok pánikszerűen menekültek házaikból ideiglenes menedékeket keresve. Halálesetekről nem érkezett jelentés. ","shortLead":"Nagy erejű - 7,3-as fokozatú - földrengés rázta meg Indonézia keleti részét vasárnap, több ház megrongálódott...","id":"20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb0da9e1-945f-4439-8f06-c71d54e49bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ca8ab6-c070-46b2-b287-78767d368553","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Nagy_ereju_foldrenges_razta_meg_Indoneziat","timestamp":"2019. július. 14. 18:40","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Indonéziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon kellemetlen választ adott egy egyszerű kérdésre az Amazon, ami után azért óvatosabban tekint az ember az okoshangszóróra. Többek között ez is kiderült az Őrültech legújabb adásából.","shortLead":"Nagyon kellemetlen választ adott egy egyszerű kérdésre az Amazon, ami után azért óvatosabban tekint az ember...","id":"20190714_podcast_orultech_teches_podcast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4bc83f-c735-47d3-bc6b-67c45ead0d54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_podcast_orultech_teches_podcast","timestamp":"2019. július. 14. 21:03","title":"Podcast: Mi köze az Amazon Alexának a Despacitóhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","shortLead":"A címvédő, ötszörös világbajnok győzött a Brit Nagydíjon","id":"20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3056470-0694-495f-8b0d-48f957eb4bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3351a364-7342-41d5-8788-3084f638ea83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190714_Hamilton_hatodszor_nyert_Silverstoneban","timestamp":"2019. július. 14. 16:44","title":"Hamilton hatodszor nyert Silverstone-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]