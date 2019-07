Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Több millió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar jelentős károkat okoz az otthonukban. Hiába a legprecízebb kivitelezés, mindig akadhat olyan rész, amely képtelen ellenállni a természeti katasztrófáknak, nem érdemes tehát spórolni a havonta alig pár ezer forintba kerülő óvintézkedéssel. ","shortLead":"Több millió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar...","id":"generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934cfb52-b4c1-4726-8477-742deeb7758f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","timestamp":"2019. július. 18. 07:30","title":"Micsoda (villám)csapás! De tehet az ellen, hogy emiatt ne kelljen eladni a családi ezüstöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","shortLead":"A Ludogorec elleni 3-2-es győzelem után a máltai Valletta vár a zöld-fehérekre.","id":"20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21552f1a-9dfd-45ff-ba2c-458403ae52f8","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Idegenben_is_nyert_a_Fradi_tovabbjutott_a_BLselejtezon","timestamp":"2019. július. 17. 22:27","title":"Idegenben is nyert a Fradi, továbbjutott a BL-selejtezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik világnapját. Itt vannak a legújabbak.","shortLead":"Keresve se találnának jobb alkalmat a vadonatúj hangulatjelek bemutatására a cégek, mint július 17-ét, az emojik...","id":"20190717_uj_emoji_android_ios","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cee072-f57c-44ca-9ee2-638620460374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_uj_emoji_android_ios","timestamp":"2019. július. 17. 20:03","title":"Egy rakás új emoji költözik a telefonjába – mutatjuk, mik jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.","shortLead":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt...","id":"20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe5649-cf30-4170-9c06-7e89a49b433b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","timestamp":"2019. július. 17. 12:33","title":"Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","shortLead":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","id":"20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb029cc4-7130-4ef4-a8ba-05c1024e2d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","timestamp":"2019. július. 18. 20:16","title":"Von der Leyen elmondta, mi a terve Magyarországgal és Lengyelországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit költségvetési hivatal szerint recesszióba kerülne a brit gazdaság, ha Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki az Európai Unióból.","shortLead":"A brit költségvetési hivatal szerint recesszióba kerülne a brit gazdaság, ha Nagy-Britannia rendezetlen módon lép ki...","id":"20190718_Kiszamoltak_mibe_kerulne_a_katasztrofabrexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2047aee1-bd70-47b6-840d-d1351ad5c5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c230ec-acd6-4b87-b63f-e1c0024f5b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Kiszamoltak_mibe_kerulne_a_katasztrofabrexit","timestamp":"2019. július. 18. 13:34","title":"Kiszámolták, mibe kerülne a katasztrófabrexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","shortLead":"Lesz itt minden: napsütés, zápor, zivatar, szél, jég.","id":"20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef2e5ff-b727-40f6-918b-8b2ad48b9016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"914d9f4f-cef9-4e3a-8f9d-1099def0be14","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Zivatarokkal_lopakodik_vissza_a_kanikula","timestamp":"2019. július. 18. 05:02","title":"Zivatarokkal lopakodik vissza a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]