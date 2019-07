Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","shortLead":"Más dolgokban már nincs ekkora egyetértés.","id":"20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1e41e-fcf3-452f-a59c-58b85c73129c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Le_a_Libraval__a_G7_penzugyminiszterei_egysegesen_elutasitjak_a_Facebook_penzet","timestamp":"2019. július. 18. 17:58","title":"Le a Librával! – a G7 pénzügyminiszterei egységesen elutasítják a Facebook pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infotörvényre hivatkoznak.","shortLead":"Az infotörvényre hivatkoznak.","id":"20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18442268-e51e-4f78-826b-38efeaae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c580fb0-3b8c-4571-a364-8a9b865af7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Titkolja_a_kormany_a_2030ig_szolo_exportstrategiaja_teljes_valtozatat","timestamp":"2019. július. 18. 16:44","title":"Titkolja a kormány a 2030-ig szóló exportstratégiája teljes változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy halastó mellett történt a baleset.","shortLead":"Egy halastó mellett történt a baleset.","id":"20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e7fc76c-a3ee-4db5-a714-a55ad6953e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b8671d-33d3-4f77-9855-168d40b4b470","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Traktorral_felborult_es_meghalt_egy_ferfi_Alsopelpusztan","timestamp":"2019. július. 19. 17:14","title":"Traktorral felborult és meghalt egy férfi Alsópélpusztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tulajdonos elszámította magát.","shortLead":"A tulajdonos elszámította magát.","id":"20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bce60b2-af44-4725-b352-fb47896c4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a01459c-6909-40d4-8c9c-924e73745a5d","keywords":null,"link":"/kkv/20190718_Kiderult_miert_dolt_be_az_egyik_legnagyobb_magyar_ossejtbank","timestamp":"2019. július. 18. 09:55","title":"Kiderült, miért dőlt be az egyik legnagyobb magyar őssejtbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","shortLead":"Nem véletlenül, hiszen a barátok az információkat felhasználták sportfogadások kötésekor.","id":"20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ead81f-2bea-4498-aa46-57ad4db1ee2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34f5ec-375c-457b-a4f1-f7ddb8f60f3b","keywords":null,"link":"/sport/20190718_Elore_szolt_baratainak_az_atigazolasarol_hat_jetre_eltiltottak_a_Liverpool_volt_focistajat","timestamp":"2019. július. 18. 14:59","title":"Előre szólt barátainak az átigazolásáról, hat hétre eltiltották a Liverpool volt focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44b89fd-ebaf-4ac1-aeba-8a7ac6265048","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alternatív Nivában ugyanúgy megvan a Mercedes G-osztály és Suzuki Jimny is, amelyek mostanság a legnagyobb kedvencek. ","shortLead":"Az alternatív Nivában ugyanúgy megvan a Mercedes G-osztály és Suzuki Jimny is, amelyek mostanság a legnagyobb...","id":"20190719_Muanyag_kasznis_terepjarot_csinaltak_a_Lada_Nivabol_es_nem_is_nez_ki_rosszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44b89fd-ebaf-4ac1-aeba-8a7ac6265048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11aedee-5ae2-47da-adca-e83d3c0dfcd7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Muanyag_kasznis_terepjarot_csinaltak_a_Lada_Nivabol_es_nem_is_nez_ki_rosszul","timestamp":"2019. július. 19. 10:18","title":"Műanyag kasztnis terepjárót dobtak piacra a Lada Nivából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","shortLead":"Csak Bulgária, Románia és Lengyelország előzi meg.","id":"20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9e4b9c-52d3-475e-8ec2-8ef65105d4c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb434885-6e41-4137-9e7e-cb7c3947755b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Magyarorszag_a_negyedik_legolcsobb_tagallam_az_EUban","timestamp":"2019. július. 18. 11:05","title":"Magyarország a negyedik legolcsóbb tagállam az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]