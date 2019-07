Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa helytelen korhatár-besorolás miatt 2,8 millió forintos bírságot szabott ki a TV2 Bezár a bazár! című vetélkedőjének egyik adása miatt.","shortLead":"A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa helytelen korhatár-besorolás miatt 2,8 millió forintos...","id":"20190719_tv2_nmhh_mediatanacs_birsag_vetelkedo_bezar_a_bazar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef5eeff-8ffd-4b94-a6c6-9d9d5b5e4fde","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_tv2_nmhh_mediatanacs_birsag_vetelkedo_bezar_a_bazar","timestamp":"2019. július. 19. 10:41","title":"Vetélkedő miatt büntették meg a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","shortLead":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","id":"20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fae19-f067-4146-a760-3f05ff691ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","timestamp":"2019. július. 19. 20:43","title":"Almából készítettek egyszer használatos edényeket orosz kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","shortLead":"A hétvégi csúcsban félpályás útlezárás.","id":"20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8910001d-37fa-4630-a82e-ecd5b0a08c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7f8355-e7a7-461a-8f66-e3d72adbdba3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190720_Beallt_az_M7es_a_Balaton_elott_egy_baleset_miatt","timestamp":"2019. július. 20. 10:40","title":"Beállt az M7-es a Balaton előtt egy baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A módszer megvan, ráadásul Európában több helyen ki is próbálták, és működik is. Van egy tippünk arra is, hogy Magyarországon miért nem működik. A kulcsmondat: a kormány szülő nőket akar.","shortLead":"A módszer megvan, ráadásul Európában több helyen ki is próbálták, és működik is. Van egy tippünk arra is...","id":"20190719_gender_fizetes_no_ferfi_berkulonbseg_eu_orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09f0ba80-4456-4b14-bddd-da995625c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a1ddc0-8fa8-4cc4-8edd-1cbaea4fdd26","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_gender_fizetes_no_ferfi_berkulonbseg_eu_orbankormany","timestamp":"2019. július. 19. 17:30","title":"Kereshetne egy magyar nő is annyit, mint egy férfi, csak a kormány nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","shortLead":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","id":"20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b4bf7-8eb9-4d5d-8123-887c6e3ad914","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","timestamp":"2019. július. 20. 09:10","title":"A hullámvasút alapból ijesztő, de milyen lehet ott ragadni, ha elromlik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bizarr, gyomorforgató előzetes jött a karácsonykor mozikba kerülő musicalhez. Érthetetlen, hogy a tekintélyes szereplőgárdát felvonultató Macskák alkotói mit műveltek a remake-kel.","shortLead":"Bizarr, gyomorforgató előzetes jött a karácsonykor mozikba kerülő musicalhez. Érthetetlen, hogy a tekintélyes...","id":"20190719_Egy_szavunk_van_az_eloszereplos_Macskakra_para","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60da6b50-3c97-423a-b463-c92d467fab2b","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_Egy_szavunk_van_az_eloszereplos_Macskakra_para","timestamp":"2019. július. 19. 09:37","title":"Egy szavunk van az élőszereplős Macskákra: para","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]