[{"available":true,"c_guid":"1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy változásokat figyelt meg.","shortLead":"Hadházy Ákos tett közzé friss légi fotót a miniszterelnök családjának alcsútdobozi majorságágáról, ahol nagy...","id":"20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b263b95-1499-49cb-b785-36bc8a5c6cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355bff7a-f6ef-4112-923c-408d8730ff75","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_hadhazy_akos_orban_gyozo_orban_viktor_meszaros_lorinc_alcsutdoboz_birtok_majorsag_epitkezes","timestamp":"2019. július. 22. 10:01","title":"Nagy építkezés zajlik Orbánék birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Királyok völgyéből a gízai piramisok közelében épülő Egyiptomi Nagymúzeumba szállították át Tutanhamon külső aranyozott fakoporsóját, amelyen első ízben végeznek restaurálási munkálatokat a gyermekfáraó sírjának 1922-ben történt felfedezése óta. ","shortLead":"A Királyok völgyéből a gízai piramisok közelében épülő Egyiptomi Nagymúzeumba szállították át Tutanhamon külső...","id":"20190722_egyiptom_tutanhamon_aranyozott_fakoporso_helyreallitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bf0fa52-453b-4313-a8bb-692b83ae977c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5e8b30-09ff-48b8-8441-1fdf95eee9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_egyiptom_tutanhamon_aranyozott_fakoporso_helyreallitas","timestamp":"2019. július. 22. 07:03","title":"97 év után hozzányúlnak Tutanhamon fáraó aranyozott koporsójához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új videóklip a napokban jelent meg. Péterfy Bori és Baranyai Dániel Eckü mesélt a dalszerzés és a különleges, mobiltelefonnal forgatott klip kulisszatitkairól. Interjú. \r

","shortLead":"Most először dolgozik együtt Péterfy Bori és a Love Band a Hősök zenekarral, a közösen írt dal és a hozzá készült új...","id":"samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f5ca8b7-19df-4b29-b228-581cfe3893a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ab93c-a642-426b-af89-cb2ad252cf8f","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190722_peterfy_bori_hosok_ecku_bandfusion_videoklip","timestamp":"2019. július. 22. 14:30","title":"\"Egy jópofa, fülledt, kísérletező dal született\" - Péterfy Bori összeállt Ecküvel - videóklip!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","shortLead":"Baán László szerint három év múlva állni fog az összes épület, négy év múlva meg is nyitnak. ","id":"20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7793adda-d74b-413a-9962-aa4c398ba769","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Nincs_megallas_negy_ev_mulva_az_osszes_muzeumot_megnyitnak_a_Ligetben","timestamp":"2019. július. 22. 06:40","title":"Nincs megállás: négy év múlva az összes múzeumot megnyitnák a Ligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","shortLead":"A csapat hat tagja érmet is nyert. ","id":"20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6a14cf-ecdb-41ff-aa82-457d145b6502","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Elokelo_helyen_vegzett_a_magyar_csapat_a_Nemzetkozi_Matematikai_Diakolimpian","timestamp":"2019. július. 22. 13:34","title":"Előkelő helyen végzett a magyar csapat a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","shortLead":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","id":"20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d37899-7a28-47fa-93ec-7db4cc400fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","timestamp":"2019. július. 20. 20:55","title":"Mi a közös Trumpban és Boris Johnsonban? Mindkettőből lufi lett Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","shortLead":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","id":"20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3a113-d6c7-41f7-8b2c-4bfc0528fed3","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","timestamp":"2019. július. 21. 14:04","title":"Varga Csaba felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]