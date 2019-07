Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","shortLead":"A brit lapok úgy tudják, a Warner Brothers stúdiójának munkatársai a legrosszabbtól tartanak. ","id":"20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dac590d-a828-47b7-aec6-558695d93d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabcdc5-cc4f-44f6-a711-56a1abb06183","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Eletveszely_Vin_Diesel_kaszkador_forgatas_Halalos_iramban","timestamp":"2019. július. 23. 15:04","title":"Életveszélyesen megsérült Vin Diesel kaszkadőre a Halálos iramban 9 forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előrejelzések szerint Európa több városában is rekordok dőlhetnek meg az elkövetkező napokban egy, a térségbe érkezett újabb hőhullám miatt. Méghogy a klímaváltozás smafu – a szemünk előtt zajlik.","shortLead":"Az előrejelzések szerint Európa több városában is rekordok dőlhetnek meg az elkövetkező napokban egy, a térségbe...","id":"20190724_hohullam_nyugat_europa_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_voros_riasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71dafd88-3cc7-4e92-888e-31c5c7246376","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_hohullam_nyugat_europa_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_voros_riasztas","timestamp":"2019. július. 24. 09:33","title":"Megérkezett az idei második nagy hőhullám Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a74c-b9c5-4098-bb0b-cdd11b25668d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén kevesebb mint 7 hónap alatt elhasználjuk a Föld egy évre elegendő erőforrásait – közölte a WWF. A természetvédelmi szervezet szerint hazánkban az energiafogyasztás jelenti a legnagyobb környezetterhelést, mivel annak döntő részét fosszilis energiahordozókból biztosítjuk.\r

