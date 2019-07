Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi világjátékok alkalmából új kiegészítőt mutat be huncut pillantással. Mutatjuk.","shortLead":"Egy rajongó kommentelője szerint egyenesen csábos, ahogy a miniszterelnök hétfői friss posztjában a maccabi...","id":"20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984e21f0-329f-4def-bfd2-cc6ac211c672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ef7638-aac1-4dbe-8ca1-057554b8b22e","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Uj_hatizsakot_villantott_Orban_Viktor_a_tiszteletbeli_csapattag","timestamp":"2019. július. 29. 11:59","title":"Új sporthátizsákot villantott a vidáman pózoló Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik kézben kőműveskanál, a másikban kard – nem Orbán, hanem Rákosi ötlete volt a gondolat.","shortLead":"Az egyik kézben kőműveskanál, a másikban kard – nem Orbán, hanem Rákosi ötlete volt a gondolat.","id":"20190729_Megtalaltak_Orban_nagy_tusvanyosi_mondatanak_eredetijet_Rakosi_mondta_1948ban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=984cf06e-4322-4a4b-b226-f22af483dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038f1ee4-043d-4dff-b4de-7b3beb8e049a","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Megtalaltak_Orban_nagy_tusvanyosi_mondatanak_eredetijet_Rakosi_mondta_1948ban","timestamp":"2019. július. 29. 11:36","title":"Megvan Orbán tusványosi mondatának eredetije: Rákosi mondta, de már a Bibliában is volt ilyesmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935cf195-cd01-4845-8a3a-2ed66bebbf0e","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A propagandista utolérhetetlen következetessége. Adalék Szentesi Zöldi László kirohanásához.","shortLead":"A propagandista utolérhetetlen következetessége. Adalék Szentesi Zöldi László kirohanásához.","id":"20190729_A_dob_meg_a_basszus_meg_az_akkor_es_a_most","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=935cf195-cd01-4845-8a3a-2ed66bebbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6559d-c136-4d97-bf71-02c6c2fe80bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_A_dob_meg_a_basszus_meg_az_akkor_es_a_most","timestamp":"2019. július. 29. 12:18","title":"A dob meg a basszus, meg az akkor és a most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen pincéket öntött el az eső.\r

","shortLead":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen...","id":"20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04f750-83b7-4529-b6c4-f274834c53d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","timestamp":"2019. július. 28. 19:00","title":"Komoly pusztítást végzett az országon végig söprő vihar: 500 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott, szexuális zaklatásról szóló vádak.","shortLead":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott...","id":"20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7484ce06-54af-4fbe-b062-83b4561ad262","keywords":null,"link":"/sport/20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 13:22","title":"Az úszószövetség már látta a videót Kenderesi Tamás esetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel kapcsolatos innováció egyik éllovasa, s most ismét villantott egy különös ötletet.","shortLead":"Folyik a verseny a gyártók között, hogy minél nagyobb kijelző-test arányú telefont készítsenek. Az Oppo az ezzel...","id":"20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f32fd50-d7e6-49c8-ac1a-a02222662856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6369371c-2222-4ed4-a17f-8f8ce730f979","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_oppo_waterfall_screen_csupakijekzos_telefon_teaser","timestamp":"2019. július. 29. 12:33","title":"Videón az ötlet: ilyen lehet a tényleg csupakijelzős telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdfb6822-2412-4199-9132-033e29b3d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a0731da-96d3-49d1-819d-931609658d21","keywords":null,"link":"/kultura/20190728_Meg_hogy_nem_kulturalodik_a_magyar__kijottek_a_kapolcsi_fesztival_szamai","timestamp":"2019. július. 28. 19:58","title":"Még, hogy nem kultúrálódik a magyar - kijöttek a kapolcsi fesztivál számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]