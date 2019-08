Focipálya-felújításra, használhatatlan gyógynövény-adatbázisra is költött a Fidesz-barát erdélyi Szász Jenő által vezetett, egymilliárd forint közpénzből kistafírozott NSKI, de jutott pénz Bayer Zsolt könyvei kiadójának és Simonka György kabinetfőnökének is. Szász korábban úgy vélte, jobb lenne, ha az intézetnek nem kéne válaszolnia minden újságírói kérdésre.

Kikérte Ungár Péter LMP-s képviselő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) 2018-as szerződéseit, és lapja, az Azonnali utánament a részleteknek. A volt székelyudvarhelyi polgármester Szász Jenő-féle NSKI évente egymilliárd forintból gazdálkodik, de a kutatóintézet név ellenére maga alig kutat, a különböző feladatokat rendre kiadja, kiszervezi.

Az intézet tartja magát a Szász Jenő által egy parlamenti bizottság előtt 2015-ben mondottakhoz:

"például a Nemzetstratégiai Kutatóintézet ne legyen köteles minden egyes információról újságírói kérdésre választ adni"

– és tényleg, az Azonnali kérdéseire is alig válaszoltak. Pedig a kiszervezett kutatásokat végző cégek mind azt válaszolták a lap kérdéseire, a kutatásaikat nem mutathatják meg, és azokról a megrendelő NSKI-t kell kérdezni – a kör bezárult.

Az NSKI céljai „a magyarság kiemelkedő szellemi, kulturális és tudományos eredményeinek, hagyományainak, valamint társadalmi és gazdasági helyzetének elemzése, kutatása, azok koordinációja; a társadalmi és gazdasági tér fejlesztése és a határokon átnyúló nemzeti összetartozás erősítése érdekében a magyarság nemzeti erőforrásainak kutatása, elemzése, azok koordinációja”, ezek például focipálya-felújításban, mangalicatenyésztő-találkozóban testesültek meg.

Az NSKI 212 millió forintot költött kutatásokra, és kapott 10 milliót például az az Orines 2000 Kft., amely Szegedi Balázs cége, Simonka György költségvetési csalással vádolt fideszes országgyűlési képviselő kabinetfőnöke, akinek egy szociális szövetkezete kényszertörlésre került. Egy kutatás a sportolás és a diákok tanulmányi eredményeinek összefüggését kutatta, a 6 millió forintos kutatás része volt egy műfüves focipálya korszerűsítése, világításának felszerelése.

Az NSKI 13 millió forint értékben szervezett teremlabdarúgó tornát is. Több olyan cég is nyert pénzt, amelyet nem tudott az Azonnali újságírója elérni, weboldaluk nem tartalmazott információkat vagy nem működött, a telefonokat vagy nem vették fel, vagy azt közölték, nem adhatnak információt – ilyen a Dr. EMKÁ tanácsadó cég, amely 25 millió forintos keretszerződést kötött az NSKI-vel.

Írt is tanulmányt az NSKI, nem is olcsón: a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete egy 120 ezer karakteres, 25-30 oldalas kutatási zárójelentést rendelt meg az intézettől, amely ezt 10 millió forintért vállalta.

Készült szinte használhatatlan gyógynövényes adatbázis weboldal is az NSKI égiszén belül, a Herbaland projekt 40 millióba fájt – az adatbázis kreatív tervezésére 15 milliót kapott a High-Invest Kft., az adatbázis kiépítését pedig 25,5 millióért csinálta meg a Gyógynövénytúrák Kft. Az adatbázisban böngészni nem lehet, csak kulcsszóra keresni, igaz, a találati csoportok átláthatatlanok. A High-Invest 13 millióért élményvideót is forgatott. A cég nem büszkélkedik a referenciáival, még weboldala sincs. A Herbaland projekt munkatársai szakmai úton Toszkánában is jártak, ami 2,1 millió fortinba került.

Költött oktatásra is az NSKI, határon túli szervezetek kaptak pénzt e célra, érettségi felkészítésre, például a CÖF alapító-szóvivőjének, Csizmadia Lászlónak az egyesülete, a Fidelitas Ifjúsági Egyesület 5,7 milliót kapott. Iskolafelújításra is oszt pénzt az intézet, valahogy úgy esett, hogy Szász Jenő kislányának osztályát is felújították a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban. Az Azonnali megjegyzi, sikerült szórványoktatási mintaprogramot a tömbmagyar Székelyföldön lefolytatni a Hébe és Eötvös József Alapítványnak, 15,5 millió forintért.

150 milliós két évre szóló könyvkiadási közbeszerzést nyert meg az NSKI-nél a Méry Aratio nevű szlovákiai kiadó egyetlen jelentkezőként, ebből eddig 36 milliót hívott le. Az Azonnali eddig két megjelent könyvet talált. A Méry Ratio adja ki Bayer Zsolt könyveit is, de a CÖF-Alapjogokért Központ politológus Fricz Tamás könyvét is most adják ki.

A Budapesten megrendezett Székely Bálért az NSKI 17 milliót fizetett az MMA tulajdonában álló Pesti Vigadó Nonprofit Kft.-nek. A számos kormánypárti politikus által látogatott esemény nemzetmarketing jelentőséggel bír, magyarázta Szász korábban.