[{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan meg nem erősített információink szerint Maróth Miklós vezeti majd az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat.","shortLead":"Hivatalosan meg nem erősített információink szerint Maróth Miklós vezeti majd az MTA-ról leválasztott kutatóhálózatokat.","id":"20190731_maroth_miklos_lovasz_laszlo_mta_elkh_palkovics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a358dce-a983-4d36-b992-237bb84e292f","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_maroth_miklos_lovasz_laszlo_mta_elkh_palkovics","timestamp":"2019. július. 31. 15:23","title":"Akadémiai forrásaink szerint az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár Ferencváros-részvényt, azaz tőkét emelt.","shortLead":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár...","id":"20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e651d8bb-5089-4e2e-96e3-71dd197f698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","timestamp":"2019. július. 31. 17:37","title":"Túlárazott saját részvényeket vett, így lett a Ferencváros értékesebb, mint a Real és a Barcelona együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért vagy videóért. ","shortLead":"Ennyit számláz az USA történetének legfiatalabb dollármilliárdos sztárja, Kylie Jenner egy-egy megszponzorált képért...","id":"20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49cb684-b711-4df5-bbc1-04816b99dd1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87cbf84-a5d1-42bd-83c0-029a2036e8b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Aki_12_millio_dollart_keres_posztonkent_az_Instagramon","timestamp":"2019. július. 31. 15:25","title":"Aki 1,2 millió dollárt keres posztonként az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","shortLead":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","id":"20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e23ac9-0558-425b-ad08-df7218f1bc72","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:08","title":"43 kaptárnyi méhet loptak el Nagyszénáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt mondta, nincs más választásuk, mint szuperfegyvereket fejleszteni. Mindezt úgy, hogy elvileg Trumppal a koreai-félszigeti leszerelés felé tartanak.","shortLead":"Kim Dzsong Un észak-koreai vezető azt mondta, nincs más választásuk, mint szuperfegyvereket fejleszteni. Mindezt úgy...","id":"20190731_Az_ENSZ_Biztonsagi_Tanacsa_is_osszeul_az_eszakkoreai_raketakilovesek_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893c67f3-3ed5-44e9-993d-cf4c51124778","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Az_ENSZ_Biztonsagi_Tanacsa_is_osszeul_az_eszakkoreai_raketakilovesek_miatt","timestamp":"2019. július. 31. 20:35","title":"Az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül az észak-koreai rakétakilövések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális zaklatással megvádolt úszót.","shortLead":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális...","id":"20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b74d022-2017-4176-b9a6-506fa6ea6767","keywords":null,"link":"/sport/20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 31. 15:02","title":"Kiderült, mekkora büntetés fejében engedték haza Kenderesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Költöztetők jelentek meg a központ előtt, az Index szerint irodaszereket és rengeteg papírt rakta a furgonjukba.","shortLead":"Költöztetők jelentek meg a központ előtt, az Index szerint irodaszereket és rengeteg papírt rakta a furgonjukba.","id":"20190801_Mar_a_cegtabla_is_lekerult_a_rejtelyesen_eltunt_magyar_ossejtbank_kozpontjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb5032-c502-409d-9c44-8e4e2b4ed465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaaf33b-ea98-4d4a-9ae1-0c156589a92f","keywords":null,"link":"/kkv/20190801_Mar_a_cegtabla_is_lekerult_a_rejtelyesen_eltunt_magyar_ossejtbank_kozpontjarol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:03","title":"Már a cégtábla is lekerült a rejtélyesen eltűnt magyar őssejtbank központjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható, ahogy a lány elrablójának lakásából telefonál a rendőrségnek, hogy mentsék meg, de a diszpécser értetlenkedik, ironizál, nem veszi komolyan.\r

\r

","shortLead":"Nem fogják csillapítani a romániai emberrablásos botrány hullámait a most közzétett felvételek, amelyeken az hallható...","id":"20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da940a95-9863-4a02-9d99-3365c7028d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe6186b-961a-4fb2-9d6b-3ca26eff2dd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Jojjenek_gyorsan_kerem__nyilvanossagra_kerultek_a_megolt_roman_tinilany_rendorsegi_hivasai","timestamp":"2019. július. 31. 16:05","title":"\"Jöjjenek gyorsan, kérem\" - nyilvánosságra kerültek a megölt román tinilány rendőrségi hívásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]