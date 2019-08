Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot futva nyerte meg szombaton a 34. Forma-1-es Magyar Nagydíj harmadik szabadedzését.","shortLead":"A világbajnoki címvédő és az összetettben jelenleg is vezető Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája pályacsúcsot...","id":"20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb80b27-fb85-4df1-9d5d-aa5cbf7a00ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797348d1-5fd2-42b1-be6e-1aefd0a9253c","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Hamilton_volt_a_leggyorsabb_a_harmadik_szabadedzesen","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:45","title":"Hamilton pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09bdb271-39c0-4a1e-857c-142b3e9f1e51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köszönjük az Origo.hu tájékoztatását - ez a címe a Demokratikus Koalíció szombati közleményének","shortLead":"Köszönjük az Origo.hu tájékoztatását - ez a címe a Demokratikus Koalíció szombati közleményének","id":"20190803_A_DK_az_Origonak_koszonte_meg_hogy_lebuktatta_Dobrev_korrupt_munkatarsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09bdb271-39c0-4a1e-857c-142b3e9f1e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcaa82a2-36fa-453f-8b52-4541ba7f58c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_A_DK_az_Origonak_koszonte_meg_hogy_lebuktatta_Dobrev_korrupt_munkatarsag","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:40","title":"A DK az Origónak köszönte meg, hogy lebuktatta Dobrev korrupt munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég szerint nem általános a probléma.","shortLead":"A Velencei-tó és a Balaton környékéről is kapott már a Telekom kapacitásproblémával kapcsolatos bejelentést, de a cég...","id":"20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad815391-6396-48d6-bdcd-c2c4e01474c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ccf0687-f3b7-4b91-a560-9fa657f36a41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_gardony_mobilinternet_halozati_problema_telekom_balaton_mobilnet","timestamp":"2019. augusztus. 04. 08:03","title":"Mi történik a Balatonnál a mobilinternettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem jelent biztonsági kockázatot a Duna melegedése az atomerőmű működésében, a vízhőmérséklet ugyanis a mérési eredmények szerint nem érte el azt a szintet, amelynél a termelést csökkenteni kellene, jelenleg 24,2 Celsius-fok - közölte az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.","shortLead":"Nem jelent biztonsági kockázatot a Duna melegedése az atomerőmű működésében, a vízhőmérséklet ugyanis a mérési...","id":"20190802_Paksi_Atomeromu_Nem_gond_hogy_242_fokos_a_Duna_vize","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3117b1fe-d04a-4084-ba83-32d3e9222588","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Paksi_Atomeromu_Nem_gond_hogy_242_fokos_a_Duna_vize","timestamp":"2019. augusztus. 02. 16:58","title":"Paksi Atomerőmű: Nem gond, hogy 24,2 fokos a Duna vize","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c70a591-c7d4-4d30-89e9-e06156fca093","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Indotek csoporthoz kerülnek, a GVH már engedélyezte az üzletet. ","shortLead":"Az Indotek csoporthoz kerülnek, a GVH már engedélyezte az üzletet. ","id":"20190802_Eladjak_a_Duna_Plazat_es_a_Corvin_Plazat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c70a591-c7d4-4d30-89e9-e06156fca093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9735d0-14eb-4f7c-b278-1ec2d5355f16","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_Eladjak_a_Duna_Plazat_es_a_Corvin_Plazat","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:58","title":"Eladják a Duna Plazát és a Corvin Plazát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség ellenére négyből három magyar csapat kiesett a nemzetközi kupák selejtezőiből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség...","id":"20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ff68b-c2ad-4596-b1a6-27e89d87ce11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. augusztus. 04. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogyan gondolta a kormány az éjszakai repülési tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás ellenőrzésen.","shortLead":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás...","id":"20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f93e50e-f401-425f-bdfa-53d47a6125a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:52","title":"Amerikai pilóták buktak meg egy skóciai alkoholteszten – le is tartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43890282-13ae-4816-ab56-37ae01a42922","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok képtelenek kijönni a folyóból, ezért a hatóságoknak közbe kell avatkozniuk. ","shortLead":"Az állatok képtelenek kijönni a folyóból, ezért a hatóságoknak közbe kell avatkozniuk. ","id":"20190802_Hatvanharom_vizilo_rekedt_az_iszapba_Namibia_es_Botswana_hataran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43890282-13ae-4816-ab56-37ae01a42922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9358027-92cd-44f7-8c9d-5d9f093ca5a1","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Hatvanharom_vizilo_rekedt_az_iszapba_Namibia_es_Botswana_hataran","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:58","title":"Hatvanhárom víziló rekedt az iszapba Namíbia és Botswana határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]