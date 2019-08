Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fotóst ért több millió forintos kár a vasárnapi Formula-1-es Magyar Nagydíjon: a verseny után eltűnt a felszerelésük egy része.","shortLead":"Két fotóst ért több millió forintos kár a vasárnapi Formula-1-es Magyar Nagydíjon: a verseny után eltűnt...","id":"20190806_hungaroring_f1_magyar_nagydij_fotos_lopas_teleobjektiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f579ea9-b645-42d7-a110-3df1f6d47913","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_hungaroring_f1_magyar_nagydij_fotos_lopas_teleobjektiv","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:18","title":"Két fotóst megloptak a Magyar Nagydíj után, most megszólalt a Hungaroring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos, ezért mindent elárasztó LED-világítás.","shortLead":"Nemcsak általában a fényszennyezést növeli, de balesetveszélyes és az egészségre is ártalmas lehet az energiatakarékos...","id":"201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2de7fc78-3185-4bcf-b5c6-92b0cb33078f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f80d4d48-1068-460a-bf88-00e2e3967234","keywords":null,"link":"/tudomany/201931__a_led_arnyoldalai__karos_hullamhosszok__irritalo_fenytelapo__adnak_hideget_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:30","title":"A gyerekekre kifejezetten káros lehet, ha rossz LED-izzót választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","shortLead":"Egy Porschét és egy McLarent is letarolt.","id":"20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0b332-0144-42c0-8726-b3151b1ff569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95cc7856-dde3-4853-ac52-cd9a9f4af203","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_11_parkolo_autoban_tett_kart_egy_Audival_szaguldozo_fiatal_Londonban","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:13","title":"11 parkoló autóban tett kárt egy Audival száguldozó fiatal Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","shortLead":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","id":"20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce985a4-15c4-427b-89e9-3e02f8e8bf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:33","title":"Új dinófajt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes visszafizetése ma 440 ezer forinttal alacsonyabb, mint 2017-ben. Minden bizonnyal jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy 2019 első felében közel kétszer annyi személyi kölcsönt vett fel a magyar lakosság, mint 2017 ugyanezen időszakában. ","shortLead":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes...","id":"20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d98a7-cc1b-4247-8c3b-7ebccc1ba703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:20","title":"Nagyot esett két év alatt a személyi kölcsönök kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","shortLead":"A lakosság 1510,5 milliárd forintot jegyzett a Magyar Állampapír Pluszból június eleje óta a hétfő délutáni zárásig.","id":"20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e599c52-21b1-4c33-b90f-a87afeda0f50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_magyar_allampapir_plusz_szuperkotveny_vasarlas_kereslet_jegyzes","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:48","title":"Elkapkodják a szuperkötvényt: már 1500 milliárdnyinál is többet vettek belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítik, anélkül, hogy tudnánk róla. A vállalatok nemrég ígéretet tettek rá, hogy változtatnak gyakorlatukon, addig pedig felfüggesztik az adatgyűjtést.","shortLead":"Az Apple-t és a Google-t is bírálták, amiért a virtuális asszisztenseik még a legintimebb beszélgetéseinket is...","id":"20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c795bf10-7b26-4c1c-9dc6-280efeb6acc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_google_apple_virtualis_asszisztens_hallgatozas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:03","title":"Változtat a Google és az Apple a hallgatózásból kitört botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]