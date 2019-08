Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fokozódik a fideszes belharc a városban.","shortLead":"Fokozódik a fideszes belharc a városban.","id":"20190806_Fuggetlenkent_indul_szombathely_fideszes_alpolgarmestere_a_varos_vezeteseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f41cd6-a799-44a8-a68b-fea1e02db266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ba675b-2556-4535-bff9-28f1906a4d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Fuggetlenkent_indul_szombathely_fideszes_alpolgarmestere_a_varos_vezeteseert","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:45","title":"Függetlenként indul Szombathely fideszes alpolgármestere a város vezetéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","shortLead":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","id":"20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cda0b-ab1e-476b-abf1-83d9975aa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:17","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól az a valótlan felhívás, amely a Facebook magyar részén is terjed már. Az átverés a trükkösebb fajtából való, ha rákattint, a pénze bánhatja.","shortLead":"Születésnapot ünnepelnek, ezért ingyenpólókat és -cipőket osztogat az Adidas, aki nem elég gyors, lemaradhat – így szól...","id":"20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9943578b-3834-43ee-a47f-c818dc65c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b786c13-a721-4a4a-9604-bc95f779aa66","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_adidas_netes_atveres_edzocipo_polo_kamu_nyeremenyjatek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:54","title":"Ügyesen összerakott átverés terjed a Facebookon az Adidas nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","shortLead":"Szerinte jobban is teljesíthetett volna.","id":"20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b15e633c-9519-410c-93b0-4a0c65c550fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fc6926-a95f-4ac9-ba57-63b606cc0788","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Eloszor_nyerte_meg_no_az_egyik_legkemenyebb_kerekparos_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:14","title":"Először nyerte meg nő az egyik legkeményebb kerékpáros versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szivárvány azért marad.","shortLead":"A szivárvány azért marad.","id":"20190807_Lecsereli_a_plakatokat_a_CocaCola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb8f2eb-0a6d-4693-a223-17d1fb6cbec8","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Lecsereli_a_plakatokat_a_CocaCola","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:28","title":"Lecseréli a plakátokat a Coca-Cola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos.","shortLead":"A vendéglátás újabb területén próbálja ki magát Seszták Miklós felesége, miközben a politikus éppen a térség...","id":"20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9022b1-7d85-4490-901e-4a242a8f039a","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_Csaladbarat_kormany_a_turisztikai_kormanybiztos_felesege_turisztikai_jellegu_uzletet_visz","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:59","title":"Családbarát kormány: a turisztikai kormánybiztos felesége turisztikai jellegű üzletet visz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltásból lett tragédia.","shortLead":"Szóváltásból lett tragédia.","id":"20190807_Bantalmazta_ismeroset_kihuzta_az_udvarra_masnap_hivtak_mentot_de_mar_keso_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864ad321-b190-4d0f-a4b4-c9432170a5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Bantalmazta_ismeroset_kihuzta_az_udvarra_masnap_hivtak_mentot_de_mar_keso_volt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:16","title":"Bántalmazta ismerősét, kihúzta az udvarra, másnap hívtak mentőt, de már késő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","shortLead":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","id":"20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaa9e3-aac5-4e59-81cc-adc0861267c4","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:31","title":"Magyarok által fejlesztett új eljárás segíthet kimutatni a Lyme-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]