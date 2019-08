Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov például arról számolt be, hogy amikor meglátogatta Charles Darwin londoni sírját, a biológiai evolúció atyjának számító tudós személyesen vele közölte, visszavonja tanait.","shortLead":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov...","id":"20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f192517a-8269-40cd-8f13-5ff30ede9fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:28","title":"Egy orosz pap szerint Darwin épp most vonta vissza evolúciós elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zsámbékon nincs trágyázás, de az év e szakaszában szokott trágyázni a Gyermelyi Zrt.\r

\r

","shortLead":"Zsámbékon nincs trágyázás, de az év e szakaszában szokott trágyázni a Gyermelyi Zrt.\r

\r

","id":"20190808_Bonyolodik_a_tragyagate_nem_Zsambek_a_ludas_allitja_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f477c6d0-90fc-479f-9c11-a4ba3b49e023","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Bonyolodik_a_tragyagate_nem_Zsambek_a_ludas_allitja_a_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 08. 18:35","title":"Bonyolódik a trágya-gate: nem Zsámbék a ludas, állítja a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","shortLead":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","id":"20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8683293a-9076-4f92-a9ff-4a6758839930","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:23","title":"Ilyen, amikor az okos autóson múlik a gyalogos élete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak fiatalkorúak bírósága elé, mivel csak 17-18 éves volt a háború végén. A vád szerint több mint ötezer ember meggyilkolásában vett részt.","shortLead":"Hamarosan elkezdődik Németországban az egyik utolsó II. világháborús náci büntetőper. Egy 92 éves volt SS-őrt állítanak...","id":"20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8448f535-2d25-44cb-85c8-9d416daac1c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db291a9-1379-4171-8345-971df3d1170d","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Fiatalkoruak_birosaga_ele_allitanak_egy_92_eves_ferfit_II_vilaghaborus_naci_gyilkossagok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:07","title":"Fiatalkorúak bírósága elé állítanak egy 92 éves férfit II. világháborús náci gyilkosságok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 68 éves asszony tanyája zarándokhellyé vált, a környéken rengeteg rendőr és polgárőr járőrözik.","shortLead":"A 68 éves asszony tanyája zarándokhellyé vált, a környéken rengeteg rendőr és polgárőr járőrözik.","id":"20190808_Lincselestol_tarthat_felszivodott_a_balotaszallasi_allatkinzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9535503f-f8ef-4208-84b2-c2adea60ec72","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Lincselestol_tarthat_felszivodott_a_balotaszallasi_allatkinzo","timestamp":"2019. augusztus. 08. 07:44","title":"Lincseléstől tarthat, felszívódott a balotaszállási állatkínzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93612511-180f-4894-936e-fc40ff02681f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vegyszerhasználat és az intenzív mezőgazdasági művelés tett be a kék virágnak. ","shortLead":"A vegyszerhasználat és az intenzív mezőgazdasági művelés tett be a kék virágnak. ","id":"20190807_Eltunoben_a_buzavirag_a_Tiszantulrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93612511-180f-4894-936e-fc40ff02681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be4c706-0b46-4347-a34b-92f54942d26e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Eltunoben_a_buzavirag_a_Tiszantulrol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:28","title":"Eltűnőben a búzavirág a Tiszántúlról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat. A funkció végre elkészült, a cég pedig elkezdte bekapcsolni.","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat...","id":"20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d47ffe-0ce7-4981-be69-dec87e30161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:03","title":"Magyarországra is elhozza sétálós csodafunkcióját a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]