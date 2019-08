Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Másfélszer annyian igényeltek júliusban szabad felhasználású diákhitelt, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Másfélszer annyian igényeltek júliusban szabad felhasználású diákhitelt, mint egy évvel korábban.","id":"20190810_Kapkodjak_a_diakhitelt_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26912548-f91b-4a45-b481-5c5c40a89ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c9864-3b4f-40f8-8449-fc6c6255774b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Kapkodjak_a_diakhitelt_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:22","title":"Kapkodják a diákhitelt, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","shortLead":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","id":"20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c72920-2a70-49c0-80bf-5a07d0555711","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:59","title":"Putyin az Éjszakai Farkasokkal motorozott a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi problémákkal küzdő nőknek jelenthet segítséget.","shortLead":"Akár 20 évvel is eltolhatja a menopauza kezdetét egy úttörő brit beavatkozás, amely elsősorban a súlyos egészségi...","id":"20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e7aabe-b89e-4ffc-b442-84a3afafc24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728fd176-17e5-4a6a-84dc-37eb6a125346","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_menopauza_kezdetenek_kitolasa_profam","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:03","title":"Az orvosok kitalálták, hogyan lehet 20 évvel elhalasztani a menopauza kezdetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek 2017-ben. A haditengerészet 2020-tól mechanikus irányításra cseréli az érintőképernyőket.","shortLead":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek...","id":"20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177016a-9dad-4920-8d29-37c7b529ef70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:12","title":"Az amerikai haditengerészet átállítja a rombolóit érintőkijelzős irányításról mechanikusra egy halálos baleset nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane Goodall. A Sziget Fesztivál Love Revolution kampányának keretében Goodall rövid, de frappáns beszédet tartott arról, miért fontos felismernünk, hogy a jövőnk szorosan összefonódik a természet állapotával, és hogy miért jutnak eszébe politikusok, ha a hím csimpánzok viselkedésére gondol.","shortLead":"A fiatalokban és a rettenthetetlen emberi lélek erejében bízik a világhírű főemlőskutató és környezetvédő, Jane...","id":"20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9afe985c-9798-4744-8e0f-d8baac52bc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b475cbe-6109-4fe2-9f1a-5a3635ccfe3d","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Jane_Goodall_sziget_eloadas_gorilla_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:00","title":"Jane Goodall: „Néhány politikus viselkedése a hím csimpánzokéra emlékeztet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","shortLead":"Meghalt egy 30 éves e-rolleres férfi, akit a franciaországi A86-os autópályán elütött egy motoros.","id":"20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b43d42b-9604-4755-a053-498d959b50b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b99758-8785-4e02-a780-03c8ac747b3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Egy_francia_ferfi_rollerrel_ment_az_autopalyan_ejfelkor_Elutotte_egy_motoros_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:54","title":"Egy francia férfi rollerrel ment az autópályán, éjfélkor. Elütötte egy motoros, meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","shortLead":"A góliátbéka képes akár egy 2 kg-os követ is arrébb mozgatni, hogy megépítse a saját \"fészkét\".","id":"20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec6238a-06c7-4346-8ea5-c48c620bb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86cca33-6384-48ab-9dad-1d8c0c036745","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_goliatbeka_szaporodas_mesterseges_to","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:03","title":"A világ legnagyobb békái olyan nagyok, hogy képesek saját tavat építeni maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]