[{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","shortLead":"Nem haladt a nyomozás, a nyomravezetői díjat is visszavonták.","id":"20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfabd02d-5ee9-42a8-8b2a-61ce7862faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d2bb57-c2e9-4ee5-be8d-1f432e0ca0f2","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_szilsarkanyi_peniszfestonek_bottal_uthetik_a_nyomat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:39","title":"A szilsárkányi péniszfestőnek bottal üthetik a nyomát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","shortLead":"Nagyot ugrott a magyar internetes kiskereskedelem. ","id":"20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5de1cbd-fa78-41ab-b295-0ea7fcfc6b29","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Megdobta_az_eMag_magyarositasa_a_magyar_net_forgalmat","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:11","title":"Megdobta az eMag magyarosítása a magyar net forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további kilátások sem túl rózsásak.","shortLead":"Csökkenő iPhone-értékesítési számokat regisztrált egy piackutató cég a második negyedévben, és egyelőre a további...","id":"20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb249dd-eaf4-47b6-82cf-5dc926f5b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023b78fb-cadf-4c3a-b721-bb46a86c834d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_ihs_markit_statisztika_csokkeno_iphone_eladasok_2019q2","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:03","title":"Jönnek az idei iPhone-ok, és lehet, hogy ettől nem mennek az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","shortLead":"A Cayenne most debütált csúcsmodellje még a Lamborghini Urusnál is nagyobb teljesítményt ad le. ","id":"20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1229de9-c82b-46d6-ad2d-8b2b08edd0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97469a04-3d7e-4a00-9e24-7377cb51e8da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_zold_rendszamos_680_loeros_uj_divatterepjaro_a_porschetol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:21","title":"Zöld rendszámos, 680 lóerős új divatterepjáró a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak leállítását kérjük” – áll az alapítvány közleményében.","shortLead":"„Mi, az Egyenlítő Alapítvány tagjai tiltakozunk a CBA 2019 nyarán közzétett CBA Piros című reklámja ellen, és annak...","id":"20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7e076-8a20-43db-a2e9-bf57de6d90d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848255c0-d52a-4dd4-9e53-bfc62ebaf923","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Egyenlito_Alapitvany_serto_szexista_es_izlestelen_a_CBA_reklamja","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:26","title":"Egyenlítő Alapítvány: Sértő, szexista és ízléstelen a CBA reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Andy Vajna szeretett volna filmet készíteni a világhírű futballistáról, Puskás Ferencről, de ezt már nem tudta megvalósítani. Özvegye, Vajna Tímea arról beszélt a kormányoldali Ripostnak, hogy szeretné megvalósítani férje tervét. Ehhez viszont szerinte az kell, hogy megkapja az örökségét és amerikai állampolgár legyen.","shortLead":"Andy Vajna szeretett volna filmet készíteni a világhírű futballistáról, Puskás Ferencről, de ezt már nem tudta...","id":"20190812_Vajna_Timea_ferje_munkajat_folytatvaPuskas_Ferencrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"884422fb-606f-4aad-afbb-1d4b25c90f45","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Vajna_Timea_ferje_munkajat_folytatvaPuskas_Ferencrol","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:17","title":"Amint amerikai állampolgár lesz, Vajna Tímea filmet forgat Puskásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","shortLead":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","id":"20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1338a95-3191-4582-a3c0-4605cd7fde98","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:51","title":"Komoly baj lehet a Kaiser párizsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]