[{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a kvangdzsui szórakozóhely civil biztonsági emberei szúrták ki Kenderesi mozdulatát. ","id":"20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2674b43-6cb9-4045-bd12-d6f551944386","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Szijjarto_is_felhivta_Kenderesit_a_rendorsegen_toltott_ejszaka_utan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:29","title":"Szijjártó is felhívta Kenderesit a rendőrségen töltött éjszaka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","shortLead":" A Munkáspárt főpolgármester-jelöltje Thürmer Gyula pártelnök.","id":"20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e749fe-7297-44f4-b388-4e8b76afe775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd558-cecb-4172-bffc-8d0191397820","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Thurmer_Gyula_elindul_Tarlos_ellen_a_fopolgarmesteri_posztert","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:42","title":"Thürmer Gyula elindul Tarlós ellen a főpolgármesteri posztért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","shortLead":"És egyre kelendőbbek a minőségi sörök is.","id":"20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b46ff1b-dd59-44fa-b766-d32e7c16060d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33accd4d-e69d-40b5-b018-fe7ddbe84773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_kanikulaban_akar_a_szokasos_haromszorosat_is_eladjak_asvanyvizbol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:20","title":"A kánikulában akár a szokásos háromszorosát is eladják ásványvízből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","shortLead":"A Belső Klinikai Tömb kerítésének lefestését kérte a diákoktól és munkatársaktól. ","id":"20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0deddb9-4c69-4502-afea-41343bbd2f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b821cf-f10e-4949-95e2-72f907df5c41","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Csapatepitesnek_szanja_a_Semmelweis_Egyetem_rektora_az_onkentes_keritesfestest","timestamp":"2019. augusztus. 12. 19:26","title":"Csapatépítésnek szánja a Semmelweis Egyetem rektora az önkéntes kerítésfestést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4603e7eb-d8ce-40e9-b4bb-f43e8fc16e01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6578f3-eff7-4c1f-a7fa-e9450136df93","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Novak_Katalinnak_most_mar_nagyon_kellene_egy_igazi_nagy_csaladi_auto","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:21","title":"Novák Katalinnak most már nagyon kellene egy igazi nagy családi autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 51-es körzet lerohanását kitaláló Matty Roberts korábban már jelezte, igazából csak viccelt, és nem is akarja elfoglalni a titkos helyszínt. Mostanra már körvonalazódik, mi is jöhet pontosan helyette.","shortLead":"Az 51-es körzet lerohanását kitaláló Matty Roberts korábban már jelezte, igazából csak viccelt, és nem is akarja...","id":"20190813_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_alienstock","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aca602-98d5-478d-ad92-2cfe68d95aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_51_es_korzet_lerohanasa_facebook_esemeny_alienstock","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Mégsem rohanják le az 51-es körzetet, valami egészen más jön helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","shortLead":"A narcisztikus sérülések felnőve nemcsak nekünk, környezetünknek is szenvedést okoznak.","id":"20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd8805d-20cd-46ba-885b-be377444685b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190813_A_gyermekkori_narcisztikus_sebek_ugy_hatnak_mint_a_vitaminhiany","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:15","title":"A gyermekkori narcisztikus sebek úgy hatnak, mint a vitaminhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]