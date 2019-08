Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","shortLead":"Egy másik svéd férfi ellen nemzetközi körözést adtak ki.","id":"20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68c1edfc-d4ec-4428-b93d-cccea71c1a7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e53ed88-a861-445a-a09b-7d0faebd16cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Orizetbe_vettek_egy_sved_ferfit_akinek_koze_lehetett_a_koppenhagai_robbanashoz","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:19","title":"Őrizetbe vettek egy svéd férfit, akinek köze lehetett a koppenhágai robbanáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette be a kamara elnöke szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Elhalt ígéretek nyomában címmel rendkívüli nagygyűlést tart szeptember 21-én a Magyar Orvosi Kamara (MOK) – jelentette...","id":"20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf63d213-1f96-4191-a87d-e4e3af82ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ea4fada-07ba-4a57-9f89-2a0154d82929","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_900_ezres_kezdo_bert_kovetelnek_az_orvosok","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:08","title":"900 ezres kezdő bért követelnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","shortLead":"A nocebohatás egy egyre gyorsabban terjedő jelenség, ami segíti elő a páciensek gyógyulását.","id":"20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3c7d43-d56d-4076-907e-6dc91dd9916c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_nocebohatas_internet_mellekhatas_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:03","title":"Ön is rákeres a gyógyszerekre az interneten? Ez nem mindig jó ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b217c1c-2cb5-496c-b00c-4a7fff4d6d6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A verés után 10 nappal halt meg a férfi, addig az elkövetéssel vádoltak dicsekedtek azzal, mennyire elbántak vele.","shortLead":"A verés után 10 nappal halt meg a férfi, addig az elkövetéssel vádoltak dicsekedtek azzal, mennyire elbántak vele.","id":"20190814_Annyira_osszevertek_egy_ferfit_egy_plaza_mosdojaban_hogy_belehalt_seruleseibe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b217c1c-2cb5-496c-b00c-4a7fff4d6d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c888eff7-8b66-4b2e-8182-8e943cff6756","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Annyira_osszevertek_egy_ferfit_egy_plaza_mosdojaban_hogy_belehalt_seruleseibe","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:04","title":"Annyira összevertek egy férfit egy belvárosi pláza mosdójában, hogy belehalt sérüléseibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805737f7-5365-4fb7-abec-a2b56f00dbb2","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"elet","description":"Az első perctől az utolsóig olyan volt, mint egy rosszul szervezett nyári tábor. Egy olyan nyári tábor, ami csodák csodájára mégsem omlott össze, ellenkezőleg: legenda lett.","shortLead":"Az első perctől az utolsóig olyan volt, mint egy rosszul szervezett nyári tábor. Egy olyan nyári tábor, ami csodák...","id":"201932__woodstock_50_eve__beke_veletek__feltamaszthatatlan__kihalo_feleink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805737f7-5365-4fb7-abec-a2b56f00dbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a77490-6d86-4765-bef4-5b4347ff4d40","keywords":null,"link":"/elet/201932__woodstock_50_eve__beke_veletek__feltamaszthatatlan__kihalo_feleink","timestamp":"2019. augusztus. 14. 20:00","title":"Kihaló feleink - avagy ilyen volt Woodstock 50 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír békemegállapodást. ","shortLead":"Az amerikai képviselőház elnöke azt hangoztatta, hogy a britek kilépése nem sodorhatja veszélybe az északír...","id":"20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491e341c-dc84-41c8-8ece-3c4bac333273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190814_Brexit_az_amerikai_kepviselohaz_nem_szavaz_meg_semmilyen_kereskedelmi_egyezmenyt_ha_nem_lesz_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 14. 18:23","title":"Brexit: az amerikai képviselőház nem szavaz meg semmilyen kereskedelmi egyezményt, ha nem lesz megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","shortLead":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","id":"20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eac4a9-972a-4bf1-b5d7-7b038fad812c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:56","title":"Egy új vizsgálat szerint más is közrejátszhatott Sala balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]