[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis információt.","shortLead":"Az Instagram egy új funkciót élesített, amivel megmutathatjuk a rendszernek, mely posztok tartalmaznak hamis...","id":"20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d77b3c-b2c9-496f-a684-69e8638e528c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_instagram_kamu_poszt_hamis_informacio_jelentese","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:03","title":"Nekimegy az Instagram a kamu posztoknak, a felhasználók segítségét kérik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","shortLead":"Kengyel határában nyolc ember maradványai a bukkantak, mindannyian a Vörös Hadsereg állományába tartoztak 1919-ben. ","id":"20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb37d267-5762-4bac-9d3a-a01cc4d1f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cee9bd-68a9-4353-8992-7f6853c4353c","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Halasto_asasa_kozben_kerult_elo_a_magyar_katonak_tomegsirja","timestamp":"2019. augusztus. 15. 17:10","title":"Halastó ásása közben került elő a magyar katonák tömegsírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját Mohácson – tájékoztatta a Pécsi Törvényszék pénteken az MTI-t.","shortLead":"Egy hónapra elrendelték annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint múlt vasárnap megölte édesanyját...","id":"20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f4b4ce-7b2d-416b-b89b-91a48130d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Letartoztattak_a_mohacsi_ferfit_aki_a_gyanu_szerint_egy_serpenyovel_olte_meg_az_anyjat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:52","title":"Letartóztatták a mohácsi férfit, aki a gyanú szerint egy serpenyővel ölte meg az anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","shortLead":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","id":"20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fe8b45-1709-42ad-966c-5ed522096d2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:54","title":"A rendőrség hanggal együtt rakta ki, ahogy elfogják a mohácsi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De baj van Romániában, Lengyelországban és Csehországban is, bizakodásra csak az új szlovák államfő megválasztása adhat okot.","shortLead":"De baj van Romániában, Lengyelországban és Csehországban is, bizakodásra csak az új szlovák államfő megválasztása adhat...","id":"20190815_Tagesspiegel_Orban_egy_autoriter_demagog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dea45a0-1826-4940-a2d8-63ae95afa4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094cf35d-c5a0-4d4b-8f6e-65b987c26520","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Tagesspiegel_Orban_egy_autoriter_demagog","timestamp":"2019. augusztus. 15. 07:58","title":"Tagesspiegel: Orbán egy autoriter demagóg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","shortLead":"Az alkotó a Pál utcai fiúk című regény legfontosabb alakjának sorsfordító pillanatát szerette volna megörökíteni.","id":"20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=951905cb-9443-4d7f-bb9a-40c20d532a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10140fad-cc9c-4882-a9ce-caf6783791ec","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Medence_vizebe_kerult_Nemecsek_Erno_szobra_a_Fuveszkertben","timestamp":"2019. augusztus. 15. 15:10","title":"Medence vizébe került Nemecsek Ernő szobra a Füvészkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","shortLead":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","id":"20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eac4a9-972a-4bf1-b5d7-7b038fad812c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:56","title":"Egy új vizsgálat szerint más is közrejátszhatott Sala balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","shortLead":"Ez az egyik legmenőbb teherautó-modul, amelyet mostanában láttunk.","id":"20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a228a9af-1f0c-40aa-9ef0-a1a1d260e999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee55684f-c471-401c-9855-c98c9260e812","keywords":null,"link":"/cegauto/20190815_Volkswagen_Amarok_minibar","timestamp":"2019. augusztus. 16. 05:11","title":"Nem csak egy Rolls-Royce-ban lehet minibár, hanem egy melós platósban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]