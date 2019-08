Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az írást egy orosz, illetve akkor még szovjet haditengerész bocsátotta vízre 1969-ben.\r

\r

","shortLead":"Az írást egy orosz, illetve akkor még szovjet haditengerész bocsátotta vízre 1969-ben.\r

\r

","id":"20190819_50_eves_palackpostat_halasztak_ki_a_tengerbol_Alaszkaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"974d217d-aad2-46f5-b33b-5f4a91b466e1","keywords":null,"link":"/elet/20190819_50_eves_palackpostat_halasztak_ki_a_tengerbol_Alaszkaban","timestamp":"2019. augusztus. 19. 10:58","title":"50 éves palackpostát halásztak ki a tengerből Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc99505-34dd-4e79-8877-455cf7b8bf77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián az egy napja tomboló erdőtűz miatt - közölte Ángel Víctor Torres, a Kanári-szigetek elnöke","shortLead":"Mintegy négyezer embert kellett kitelepíteni a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canarián az egy napja tomboló erdőtűz...","id":"20190818_Negyezer_embert_kellett_kitelepiteni_Gran_Canarian_az_erdotuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dc99505-34dd-4e79-8877-455cf7b8bf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d02dc26-5022-48be-95c0-d2dbf357add0","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Negyezer_embert_kellett_kitelepiteni_Gran_Canarian_az_erdotuz_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:45","title":"Négyezer embert kellett kitelepíteni Gran Canarián az erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be a pénzüket, mint én” – javasolta.","shortLead":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be...","id":"20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae0ae0-4cea-4672-b52d-f91f84b84807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:21","title":"Scholz: évekig ne várjanak kamatemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta kormány életre keltésének.","shortLead":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta...","id":"20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38f7682-2095-4f94-a4a7-4ac28ec4098c","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:01","title":"Salvini többé nem megbízható – mondja koalíciós partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni szórakozóhelyen.","shortLead":"Élőben százszor jobb, mint a neten – írta a mashable.com, miután Grohl és Astley együtt léptek fel egy londoni...","id":"20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad63521a-e52b-4fec-b5f4-553515f30622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea8fb40-f7f8-4ffa-897c-159fefc5f13b","keywords":null,"link":"/kultura/20190818_Dave_Grohl_es_Rick_Astley_egyutt_a_Moth_klubban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:02","title":"Dave Grohl és Rick Astley meglepetésbulit tartottak egy londoni klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190818_A_Bakats_teren_rabolt_es_verekedett_keresi_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3300dc14-a396-4e0f-b03e-4ccdee660069","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_A_Bakats_teren_rabolt_es_verekedett_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:59","title":"A Bakáts téren rabolt és verekedett, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15002f6-b17c-471e-ae3b-094115264647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190818_Lezuhant_es_kigyulladt_egy_kisrepulo_a_Balatonfelvideken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15002f6-b17c-471e-ae3b-094115264647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5071d1-2f64-4043-b815-bec4be80e5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Lezuhant_es_kigyulladt_egy_kisrepulo_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2019. augusztus. 18. 10:21","title":"Lezuhant és kigyulladt egy kisrepülő a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A korábbi elképzelésekben még úgy szerepelt Pécset elkerüli az M9-es.","shortLead":"A korábbi elképzelésekben még úgy szerepelt Pécset elkerüli az M9-es.","id":"20190818_Kaposvar_es_Pecs_is_akarja_az_M9es_autopalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=657877c8-b1b6-48e9-b259-6e3ac2943366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4d032e-485a-4908-ac37-0028656a0a5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Kaposvar_es_Pecs_is_akarja_az_M9es_autopalyat","timestamp":"2019. augusztus. 18. 14:54","title":"Kaposvár és Pécs is akarja magának az M9-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]