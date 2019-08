Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Börtönben marad a Vatikán gazdasági titkárságának prefektusa.","shortLead":"Börtönben marad a Vatikán gazdasági titkárságának prefektusa.","id":"20190821_Elutasitottak_a_pedofilia_miatt_elitelt_biboros_fellebbezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3508db-5c1d-4739-bbed-277f7287c184","keywords":null,"link":"/elet/20190821_Elutasitottak_a_pedofilia_miatt_elitelt_biboros_fellebbezeset","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:52","title":"Elutasították a pedofília miatt elítélt bíboros fellebbezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","shortLead":"Kikérték a Pest megyei település lakóinak véleményét, hogy akarnak-e egyáltalán augusztus 20-án tűzijátékot. ","id":"20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=411e08f6-ca96-4b18-b089-f3cec7b61d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51533db2-657e-4077-935b-9ee6d610ef2a","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Tarnokon_ugy_dontottek_hogy_inkabb_megsporoljak_az_unnepi_tuzijatekra_szant_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:25","title":"Tárnokon úgy döntöttek, hogy inkább megspórolják az ünnepi tűzijátékra szánt pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","shortLead":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","id":"20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74665cf-751e-4379-906f-22f359f995db","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:37","title":"Karácsony Gergely is HÉV-ből csinálna metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194f3a11-5e7c-4b63-a0df-f48fba91db29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jakarta helyett valahol Borneón lenne új központja Indonéziának, ha megvalósul az elnök terve.","shortLead":"Jakarta helyett valahol Borneón lenne új központja Indonéziának, ha megvalósul az elnök terve.","id":"20190821_Uj_fovarost_kap_Indonezia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194f3a11-5e7c-4b63-a0df-f48fba91db29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ec0991-d165-4b28-a835-ec281aee531c","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Uj_fovarost_kap_Indonezia","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:35","title":"Új fővárost kap Indonézia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló junior úszó-világbajnokság keddi nyitónapján. Ezzel ő az egyik magyar úszó, akinek megvan a tokiói induláshoz szükséges eredménye.","shortLead":"Zombori Gábor olimpiai A szintet jelentő 3:46.06 perces eredménnyel megnyerte a 400 méter gyorsot a Duna Arénában zajló...","id":"20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9abb2c9-e613-425f-998e-d26457fab7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6598bb46-e12d-4f8d-81f8-6a18e231794c","keywords":null,"link":"/sport/20190820_A_16_eves_Zombori_Gabor_vilagbajnoki_rekordot_uszott","timestamp":"2019. augusztus. 20. 20:49","title":"A 16 éves Zombori Gábor világbajnoki csúcsot úszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hétvégi aukción adtak volna el egy Porsche Type 64-et. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","shortLead":"Egy hétvégi aukción adtak volna el egy Porsche Type 64-et. Csak sajnos az a fránya angol nyelv közbeszólt.","id":"20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb7f8393-d41d-46a7-8f6c-8b57a8996ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a98af7-8c3b-4abe-8555-247445ef348f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Elkepeszto_felreertes_miatt_nem_sikerult_eladni_a_vilag_legelso_Porschejet__video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:58","title":"Elképesztő félreértés miatt nem sikerült eladni a világ legelső Porschéjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","shortLead":"A Magyarország 365 című pályázatra bárki jelentkezhet, a fényképeket pedig akár telefonnal is el lehet készíteni. ","id":"20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd35c4d5-1d17-40b6-9f46-47e9e85f78bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67485964-17a0-499b-8bb9-8f7764e31dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Magyarorszagrol_szolo_pozitiv_kisugarzasu_kepeket_var_a_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:35","title":"Magyarországról szóló, pozitív kisugárzású képeket vár a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","shortLead":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","id":"20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d74f2a-e031-4e05-8f86-7969a8a8b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ leggyorsabb villanyautó-töltőjét, amiből itthon már kettő is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]