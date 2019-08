Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nekik nem szóltak, hogy nukleáris baleset sérültjeit viszik a kórházba. Most a megyei önkormányzat bejelentette, minden rendben. Persze ennek nem könnyű hinni, miután az orosz hatóságok a csernobilihez hasonló módon igyekeztek titkolózni a Roszatom nukleáris balesetével kapcsolatban.","shortLead":"Nekik nem szóltak, hogy nukleáris baleset sérültjeit viszik a kórházba. Most a megyei önkormányzat bejelentette, minden...","id":"20190823_Nem_talaltak_sugarfertozest_az_arhangelszki_orvosoknal_legalabb_is_ez_a_hivatalos_verzio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23905529-ad73-49be-917c-653529cfaf1f","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Nem_talaltak_sugarfertozest_az_arhangelszki_orvosoknal_legalabb_is_ez_a_hivatalos_verzio","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:51","title":"Nem találtak sugárfertőzést az arhangelszki orvosoknál, legalább is ez a hivatalos verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és az egyenlősdiről a kereszténydemokrata gondolkodásban szó sem lehet.\r

\r

","shortLead":"A fideszes EP-képviselő a reformátusok szárszói konferenciáján arról is beszélt, az EU egy birodalom, és...","id":"20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841bba33-01a0-4488-a6ba-cf5d32f2beee","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Szajer_Jozsef_A_keresztenyseg_a_hit_ma_odivatu_dologkent_jelenik_meg_a_foaramu_mediaban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:27","title":"Szájer József: \"A kereszténység, a hit ma ódivatú dologként jelenik meg a főáramú médiában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","shortLead":"Talán már az idén hozzányúlnak az utakhoz. ","id":"20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79733572-5706-4481-90c3-0e0b6f3ec4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877e2907-7ea3-4c5a-97c0-960e7f00e600","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Elvileg_egy_even_belul_kibovitik_az_M70est_es_az_M15ost","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:28","title":"Elvileg egy éven belül kibővítik az M70-est és az M15-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Donald Trump amerikai elnök pénteken a Twitteren bejelentette, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök pénteken a Twitteren bejelentette, hogy megemeli a kínai importra kivetett vámokat.","id":"20190824_Trump_kina_vam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c470d678-9771-4fad-bf58-079b810d861a","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_Trump_kina_vam","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:13","title":"Trump már a magáncégeknek is megmondaná, mit csináljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja lefedni.","shortLead":"Ezzel a szakasszal a határkerítés teljes hossza 219 kilométer lesz, és a szlovén-horvát határ csaknem harmadát fogja...","id":"20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60696d63-35bb-4e59-9719-a9eea607ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2762194-2865-4f0f-afa0-3dd194b3722e","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ujabb_40_kilometeren_epul_kerites_a_szlovenhorvat_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:21","title":"Újabb 40 kilométeren épül kerítés a szlovén-horvát határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","id":"20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb5e786-156b-4f2b-8391-17fe3055d83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:54","title":"Jön a választás, fákat ültet a József nádor téren az V. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]