Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","shortLead":"Vasárnaponként napközben már csak a Magyarországról jövő kocsik használhatják a röszkei határátkelőt.","id":"20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe56c72a-e1c2-42b2-920e-03b4fc514273","keywords":null,"link":"/cegauto/20190824_Csak_a_Magyarorszagra_belepok_hasznalhatjak_mostantol_a_roszkei_kozuti_hataratkelot_vasarnaponkent","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:23","title":"Csak a Magyarországra belépők használhatják mostantól a röszkei közúti határátkelőt vasárnaponként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt képviselő maga jelentette be vasárnap, hogy indulni kíván a párt elnökjelöltségéért.

","shortLead":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt...","id":"20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc8ee79-379a-4946-a06c-7972033d3001","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:55","title":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trumpnak a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és üzeneteket adjon át a perzsa államnak, elejét véve ezáltal a feszültség további fokozódásának a térségben - közölte vasárnap egy francia diplomáciai forrás a délnyugat-franciaországi Biarritzban tartott G7-csúcstalálkozón.","shortLead":"Megbízták a G7 országcsoport vezetői Emmanuel Macron francia elnököt azzal, hogy tárgyalást kezdjen Iránnal, és...","id":"20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8d3b0f-53a3-4be2-af0e-b5084714696a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Macron_fog_targyalni_Irannal_a_G7_neveben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:37","title":"Macron fog tárgyalni Iránnal a G7 nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. ","shortLead":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald...","id":"20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeabd2f-48c2-45cb-98ae-a5fcc0609f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:50","title":"Megint barátkozni kezdett az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván jelenni.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú luxusautót első körben Oroszországban lehet megvásárolni, de az Aurus több más piacon is meg kíván...","id":"20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56714854-964e-4809-9769-d7912a4ef40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b0bfb2-2743-4fe0-a5a8-80ea0664197e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_78_millio_forint_a_putyinfele_limuzin_alapara_megnyilt_az_elso_szalon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:21","title":"78 millió forint a Putyin-féle limuzin alapára, megnyílt az első szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b667e3-0d59-4d58-bd45-c77e88e2a460","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Nagy Ádám valószínűleg felépül a sérüléséből a magyar–szlovák meccs idejére, de azért van a szövetségi kapitánynak B-terve a helyettesítésére.","shortLead":"Nagy Ádám valószínűleg felépül a sérüléséből a magyar–szlovák meccs idejére, de azért van a szövetségi kapitánynak...","id":"20190826_Kihirdette_Rossi_a_Szlovakia_ellen_keszulo_valogatott_keretet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b667e3-0d59-4d58-bd45-c77e88e2a460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5476650e-5fc2-4a00-b9b2-9eec120cc782","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kihirdette_Rossi_a_Szlovakia_ellen_keszulo_valogatott_keretet","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:38","title":"Kihirdette Rossi a Szlovákia ellen készülő válogatott keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","shortLead":"Évente 200 indiai jöhet ösztöndíjjal magyar egyetemekre.","id":"20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136b2ea5-c52f-43eb-9827-60d7ff981aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Az_indiai_filmiparral_is_szorosabbra_fuzne_a_viszonyt_Szijjarto","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:21","title":"Az indiai filmiparral is szorosabbra fűzné a viszonyt Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]