[{"available":true,"c_guid":"797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra felfesteni. Ki a szemét, ha Angela Merkel az európai pénzelosztást dicséri Orbán Viktor oldalán? És ki jön ki abból jobban, ha mindannyian elfelejtünk gondolkodni? Ez a heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra...","id":"20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d06f3-3f89-4de5-a0ef-fcc22ce5b7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:30","title":"Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","shortLead":"Nemzeti és nemzetközi hadgyakorlat miatt lehet katonai konvojok közlekedésére számítani az ország különböző részein. ","id":"20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8aa7e0d-c80c-4e08-89b9-9564a14c00df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47825a9a-4525-49c9-92c6-30e3f8371b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_ne_lepodjon_meg_ma_sok_helyen_lesz_katonai_jarmumozgas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:21","title":"Ne lepődjön meg, ma sok helyen lesz katonai járműmozgás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e4fe8f-8e73-489e-8486-88a156e0aac7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila nyerte az utolsó szakaszt Tour de l'Avenir nevű országúti kerékpáros versenyen.","shortLead":"Valter Attila nyerte az utolsó szakaszt Tour de l'Avenir nevű országúti kerékpáros versenyen.","id":"20190824_Valter_Attila_szakaszt_nyert_a_fiatalok_Tourjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89e4fe8f-8e73-489e-8486-88a156e0aac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c915988-4125-4f7f-9087-ed4bd2f73ddf","keywords":null,"link":"/sport/20190824_Valter_Attila_szakaszt_nyert_a_fiatalok_Tourjan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:48","title":"Valter Attila szakaszt nyert a fiatalok Tourján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett ápolókról.","shortLead":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett...","id":"201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c09396-a159-4eea-8c2d-e986c0a062c4","keywords":null,"link":"/itthon/201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:30","title":"Az orvosok gyakran cselédnek nézik őket, és senki nem vesz tudomást a gondjaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén akár még a német gazdaság stagnálásával is számolni kell Dieter Kempf, a BDI német iparszövetség elnöke szerint. ","shortLead":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén...","id":"20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb60d173-9ae6-4e18-8c78-47d473e140d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:05","title":"Stagnálástól tart a német iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","shortLead":" A kecskeméti nyomozók két román állampolgárt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint fiatal lányokat támadtak meg.","id":"20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f35072-da37-4fb7-adda-a2bc48ed5ca1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_17_eves_lanyokat_tamadtak_meg_Kecskemeten_akik_elzavartak_a_tolvajokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:30","title":"17 éves lányokat támadtak meg Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]