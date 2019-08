Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra felfesteni. Ki a szemét, ha Angela Merkel az európai pénzelosztást dicséri Orbán Viktor oldalán? És ki jön ki abból jobban, ha mindannyian elfelejtünk gondolkodni? Ez a heti belpolitikai összefoglalónk.","shortLead":"Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon, ha egy állítást nem lehet három egyszerű karakterben házfalakra...","id":"20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=797c92d8-0f69-4f0d-b6ea-f33fa82f6394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8d06f3-3f89-4de5-a0ef-fcc22ce5b7f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Magyar_nepmese_amelyben_a_kis_Angela_melyen_meghajol_Viktor_kiraly_elott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:30","title":"Magyar népmese, amelyben a kis Angela mélyen meghajol Viktor király előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","shortLead":"Az biztos, hogy nem lesz unalmas autó a németek első elektromos autója.","id":"20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85a763ee-c2a1-4c87-bf98-220af7766cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd7e72e-05b2-4322-96ac-bc86be43397d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_A_Nurburgringem_maris_szaladt_egy_rekordot_a_Porsche_Taycan","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:26","title":"A Nürburgringen máris szaladt egy rekordot a Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit uniós forrásokból költöttek a kormányközeli települések. Boldogulnak a Magyar Falu Program nélkül is, ha muszáj. Mivel a faluban sokan nem tudnak nyaralni, minden hétvégén buli van. Kicsi falu, kicsi strand, a mezítláb kötelező.","shortLead":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit...","id":"20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5f273-6c09-476f-9513-2aec3ddc3994","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:00","title":"A mezítlábas polgármester: Csináljunk egy helyet, ahol lehet szabadon levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe sodorhatja.","shortLead":"A brit kományfő szerint nem fizetnek az EU-nak, ha nincs megállapodás. Ez az uniós támogatásokat is veszélybe...","id":"20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6f20c4-de82-41b1-a426-4bc42871e17a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Boris_Johnson_az_utolso_pillanatig_bizonytalan_mi_lesz_a_Brexittel","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:55","title":"Boris Johnson: Az utolsó pillanatig bizonytalan, mi lesz a Brexittel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép. Továbbra is hisz a Jobbik–LMP–Momentum összefogás erejében.","shortLead":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép...","id":"20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afb6319-7bac-428a-a6ae-382be8ed3fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:24","title":"Visszalép a jelöltségtől az egykor zsidózó jobbikos képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el a közösségi óriás. A programot már többen tesztelik.","shortLead":"Threads néven önálló üzenetküldő alkalmazáson dolgozik a Facebook, amit az Instagram egyfajta társaként képzel el...","id":"20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4c98a2a-9343-4078-a94c-18f438be1345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d5e63a-dbf1-4c38-bd2a-8a9809a77958","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_instagram_direct_uzenetkuldes_threads_facebook","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:03","title":"Új alkalmazást fejleszt a Facebook az Instagramhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa az augusztus 20-ai légi produkcióról.","shortLead":"Látványos, belső nézetes felvételekkel tűzdelt videót tett közzé a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázisa...","id":"20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a68f5e-7438-4085-919e-7200958709d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8904cd7-de4e-44fa-b105-b6f7ea26d03f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_augusztus_20_gripenek_budapest_felett_belso_nezetes_video","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:33","title":"Videó: Ezt látták a Gripenek pilótái, amikor augusztus 20-án áthúztak Budapest felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5 millió forint veszteséget termelt.","shortLead":"Az üzemeltető is kénytelen volt elismerni, hogy nem nyereséges a felcsúti kisvasút. Csak az elmúlt évben több mint 5...","id":"20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee74f09b-b8e8-4fca-8e40-a8d4cda5e795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e59c865-04e7-476a-b28a-f23236d5a5cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Felcsuti_kisvasut_Harom_ev_alatt_174_millios_veszteseg_17_utasok_nelkuli_nap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:43","title":"Felcsúti kisvasút: három év alatt 17 milliós veszteség, 17 utasok nélküli nap egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]