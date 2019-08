Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A természet jótékony hatással bír.","shortLead":"A természet jótékony hatással bír.","id":"20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ab100c5-d51c-4bbd-b75e-30f3c7839dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e33213c-7309-4d34-a349-cbbdea3195ce","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190828_Stresszel_Madarcsicserges_lehet_a_gyogyir","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:10","title":"Stresszel? Madárcsicsergés lehet a gyógyír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","shortLead":"Hiszen olyan rég történt már ilyen.","id":"20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d6c5e0-2f29-4181-9659-0b426950c472","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Palkovics_bejelentette_felulvizsgalhatjak_az_egyetemi_szakokat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:45","title":"Palkovics bejelentette, felülvizsgálhatják az egyetemi szakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csoport a tiltott területen belül fog játékdrónokat reptetni, ezért szerintük a repülőtér irányítása kénytelen lesz a járatokat a földön tartani. ","shortLead":"A csoport a tiltott területen belül fog játékdrónokat reptetni, ezért szerintük a repülőtér irányítása kénytelen lesz...","id":"20190829_Dronokkal_benitanak_meg_klimaaktivistak_a_Heathrow_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef1169d-b216-41a1-9f51-fc0e2d42f1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a973617-65c7-4b00-a623-9c05324633a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Dronokkal_benitanak_meg_klimaaktivistak_a_Heathrow_repteret","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:26","title":"Drónokkal bénítanák meg klímaaktivisták a Heathrow repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek az ukrán parlament. Korábban olyan hírek keltek szárnyra, melyek szerint az elnök- majd a parlamenti választáson is fölényes győzelmet aratott Zelenszkij egy független közgazdászt nevez ki kormányfőnek, vagy egy szövetséges kispárt vezetőjét teszi meg miniszterelnöknek. ","shortLead":"Olekszij Honcsarukot, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő közeli szövetségesét választotta meg miniszterelnöknek...","id":"20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50894dfc-e787-4fc2-9cca-3fc6fd8d66e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Zelenszkij_embere_lett_az_uj_ukran_kormanyfo","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:25","title":"Zelenszkij embere lett az új ukrán kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja feküdhetett. ","shortLead":"A bánsági Egresen végzett ásatásokon rábukkantak két sírépítményre, melyek az uralkodó és neje kőszarkofágja...","id":"20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b95efe9-d064-4446-86a4-e9d545078802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acadea2-1461-4dda-a833-6c57c6f5d979","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Megtalalhattak_II_Andras_es_felesege_sirhelyenek_alapjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 18:17","title":"Megtalálhatták II. András és felesége sírhelyének alapját - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 12 milliárd dollárt is megérhet a Sackler családnak, hogy ne kelljen több ezer perben részt venniük.","shortLead":"Akár 12 milliárd dollárt is megérhet a Sackler családnak, hogy ne kelljen több ezer perben részt venniük.","id":"20190828_Tobb_milliard_dollart_fizetne_a_fuggove_tett_embereknek_egy_gyogyszergyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ec0bfc-97e3-4740-9bc7-ed21226d6a33","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Tobb_milliard_dollart_fizetne_a_fuggove_tett_embereknek_egy_gyogyszergyarto","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:11","title":"Több milliárd dollárt fizetne a függővé tett embereknek egy amerikai gyógyszergyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek, a szélsőségesen hideg napok száma viszont a felére csökkent és a telek is melegebbé váltak.","shortLead":"1950 óta megháromszorozódott a szélsőségesen meleg napok száma Európában és a nyarak általában melegebbek lettek...","id":"20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f93b1e1-9be8-4932-b36c-1c63c1b87520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"304a34d4-0d72-4896-9b49-8f65d429c45b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_Gyorsabban_melegszik_Europa_mint_azt_jeleztek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:53","title":"Gyorsabban melegszik Európa, mint azt jelezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]